我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普面臨3意外 德黑蘭是另個層級的對手

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬生活奢華

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維多利亞貝克漢、黛咪摩爾都是演藝圈出名的逆齡女神。（路透、美聯社）
維多利亞貝克漢、黛咪摩爾都是演藝圈出名的逆齡女神。（路透、美聯社）

在追求凍齡與完美肌膚的娛樂圈中，好萊塢女星們的保養方式向來備受關注，近年來更出現不少「獵奇系」療程，從高價血液淨化到特殊成分面膜，頻頻引發外界熱議。 

在「鋼鐵人」系列電影演出「小辣椒」暴紅的葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）向來以嘗試另類養生療法聞名，甚至被外界封為「非主流健康療法女王」。近日她透露，自己接受了一項高達5萬美元的「血液排毒」療程。 葛妮絲受訪分享她前往芝加哥一間診所，接受名為「治療性血漿置換」（therapeutic plasma exchange）的醫療程序，透過過濾血液移除黴菌及其他有害物質。該療法通常用於自體免疫疾病患者，協助緩解症狀並調節免疫系統。 

這類特殊療法在名人圈並非個案。「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）曾分享一張滿臉鮮血的自拍照，使「吸血鬼臉部護理」成為焦點。此療法需抽取自身血液，提取富含血小板的血漿，再塗抹於臉部以促進膠原蛋白生成。 63歲黛咪摩爾（Demi Moore）被封為凍齡女神，她私下則對水蛭療法也極為推崇。她曾在奧地利進行排毒療程時嘗試，醫用水蛭的唾液中含有生物活性物質，有助於血液排毒並刺激免疫系統。

而英國媒體報導指出，「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）容光煥發的肌膚秘訣之一，可能來自特殊的臉部護理。這種源自日本的非傳統去角質療程，會使用夜鶯排泄物來清潔與提亮肌膚，為保持肌膚光彩提供了一種獨特方法。

黛咪摩爾保養有術，是歲月不敗女神。（美聯社）
黛咪摩爾保養有術，是歲月不敗女神。（美聯社）

維多利亞貝克漢對自己的外型一直維持高標準。（路透）
維多利亞貝克漢對自己的外型一直維持高標準。（路透）

葛妮絲派特洛向來以嘗試另類養生療法聞名。（路透）
葛妮絲派特洛向來以嘗試另類養生療法聞名。（路透）

「豐臀金」金卡達夏的一舉一動都是焦點。（美聯社）
「豐臀金」金卡達夏的一舉一動都是焦點。（美聯社）

芝加哥

上一則

微信推「龍蝦插件」 支援OpenClaw接入打造「養蝦」矩陣

延伸閱讀

布魯斯威利罹失智症4年 歡度71歲生日擁抱孫女

布魯斯威利罹失智症4年 歡度71歲生日擁抱孫女
飛躍皇后皮膚專科引進新世代XERF緊膚技術　 打造安全無創年輕肌膚

飛躍皇后皮膚專科引進新世代XERF緊膚技術　 打造安全無創年輕肌膚
閆建中生物進化科技「熱療保健設備」 會員免費體驗

閆建中生物進化科技「熱療保健設備」 會員免費體驗

為身體「打氣」高壓氧治療重拾睡眠、告別潰瘍

為身體「打氣」高壓氧治療重拾睡眠、告別潰瘍

熱門新聞

好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

2026-03-13 21:25
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25
好市多不只販售大份量商品，還有很多不到10元的食品讓人可以用實惠的價格吃到美味的一餐。圖為台灣好市多美食區，和本新聞無關。(圖／讀者提供)

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

2026-03-13 23:20
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場