省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

在人生的每個階段，用自己賺來的錢創造珍貴回憶，不讓錢放到「過期」。示意圖，非新聞當事者。(路透)

要準備多少退休金才夠用？這是很多人煩惱的問題。日本媒體「THE GOLD ONLINE」日前報導，獨自居住在大阪郊區的T先生（化名，75歲），和妻子省吃儉用，存下5千萬日圓（約31萬美元）。卻在妻子過世後感到後悔，直言「早知道就帶她去泡溫泉、吃牛排」。對此，理財規劃師桐山昌也表示，金錢也有保存期限，理財規劃絕對不能忽視這一點。

報導指出，由於對未來感到焦慮，T先生一直把存錢放在第一位，並嚴格要求妻子省錢。不僅從未帶妻子外出旅行，就連平時吃飯也不能吃牛肉，而是吃價格便宜的雞肉。

T先生年輕時跟妻子說，等他退休就去環遊世界。孰料在他實現退休目標後不久，妻子突然因病去世。他忍不住感嘆：「自己當年手頭不寬裕的時候，真應該想辦法帶太太去有馬溫泉玩兩天一夜，一起吃頓豪華的牛排。」

理財規劃師桐山昌也指出，T先生是許多日本人的寫照。根據日本總務省公布的「2019年全國家庭收入與支出調查」，戶長年齡80歲以上的家庭，平均家庭資產（金融資產和土地／住宅資產的總和）為4386萬日圓（約27萬美元），是所有年齡層最高的。但深入分析相關數據後，桐山認為日本人正面臨結構性陷阱，千萬不能輕忽。

桐山表示，80歲以上戶長的資產中，約一半是「房產」。由於繼承房產的子女大多有自己的房子，房產不僅難以處置，甚至可能在父母過世後成為手足失和的導火線。

另一個陷阱則是忽略了金錢的「保存期限」。桐山表示，在人生的每個階段，用自己賺來的錢創造珍貴回憶，不讓錢放到「過期」，才是為全家帶來幸福的理財之道。

最大的陷阱則是，缺乏可以消除未來焦慮的「人生規劃」。桐山指出，人生規劃的本質不是為未來犧牲，而是明白自己這一生需要多少錢，才能做出正確的投資決策。

桐山也對30歲到59歲的社會中堅分子提出建議，「做好人生規劃並享受當下」。人生規劃不只是儲蓄計畫，更是一張人生地圖。掌握自己退休需要多少錢，再回推各個階段的財務需求，就知道「哪個階段可以花多少錢」，進而安心享受家庭旅行、吃美食等「當下才能擁有的體驗」。

最重要的是，讓孩子看到父母獨立自主、享受生活的態度，是一份比金錢遺產更有價值的人生指南。