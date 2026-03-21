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網分享長途飛機保健祕訣：出發前每天吃「它」、落地飲食有禁忌

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網友分享搭乘長途班機保養身體的技巧。(路透)
網友分享搭乘長途班機保養身體的技巧。(路透)

搭乘長途飛機相當辛苦，小紅書華人網友「渾金」發文指出，長途國際航班對中年人與小孩特別傷身，不少華人從中國飛回海外後就大病一場，甚至旅程後一兩周都在養病。她表示，十多個小時飛行加上出發前整理行李、趕機、候機與時差，往往讓人身心俱疲，機艙內乾燥空氣、久坐久躺與飲食失調，更容易讓免疫力下降，因此她近年特別重視飛行前後的保養。

「渾金」分享，自己會在出發前一周每天喝維他命C泡騰片、補充益生菌，坐飛機當天則盡量只喝白水，不碰飲料、水果與較刺激的食物，落地後前一兩餐也以清淡飲食為主，並優先睡覺休息，不急著吃大餐或立刻出門玩。她認為，長途飛行後腸胃其實最脆弱，若一落地就吃麻辣、冰冷或油膩食物，很容易把身體拖垮。她也說，自從開始這樣做後，近幾年飛長途後就比較少生病。

留言區中，最多人認同的做法是「全程戴口罩」。不少網友表示，機艙空間密閉、人多又乾燥，只要旁邊有人咳嗽，很容易被傳染。有經常出差的人直言，自己平常飛機上都戴口罩，幾乎沒事，唯獨有一次嫌麻煩沒戴就立刻中招，因此認為口罩比各種保健品都更直接有效。也有鼻炎患者補充，戴口罩除了防病毒，還有保暖和保濕作用。

另一個熱門做法是鼻腔保濕。有留言提到，飛機上在鼻子裡塗凡士林很有用，可以減少乾燥不適，也有人推薦其他鼻腔保濕產品，認為比凡士林更清爽。除了鼻子，還有不少人會在機上準備唇膏、護手霜、面霜、眼罩與耳塞，把長途飛行視為一次高強度保濕與休息過程。

在飲食方面，許多留言也與「渾金」看法一致，認為飛機上和下機後都應盡量吃熱的、清淡的，避免優格、水果、冰品和碳酸飲料。有網友分享，自己飛機上若亂吃就容易脹氣、胃痛，後來改成只喝白水、少量進食後，狀況改善很多。不過也有人提醒，飛機熱水未必乾淨，因此對「喝熱水熱茶養胃」抱持保留態度。

此外，時差與疲勞也是許多人最有感的部分。有網友說，飛回中國還能很快調整，但回到美國後常常半個月都沒回魂；也有人表示，真正關鍵不是補充品，而是「下機後靜養三天到一周」，不要一落地就排滿行程。

小紅書 飛行旅遊

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