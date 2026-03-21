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34歲數據分析師被裁員 她回老東家兼職遭冷語卻有一收穫

世界新聞網／輯
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34歲的Michelle Le原本在科技業擔任數據分析師，但他去年遭裁員，失業後她沒有怨天尤人，反而積極找兼職工作及調整心態。女性照顧寵物示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Parker Coffman ）
34歲的Michelle Le原本在科技業擔任數據分析師，但他去年遭裁員，失業後她沒有怨天尤人，反而積極找兼職工作及調整心態。女性照顧寵物示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Parker Coffman ）

34歲的蜜雪兒（Michelle Le）過去任職科技業卻不幸遭裁員，失業後的她並沒有灰心喪志，而是回到之前的工作領域做兼職工作，她告訴自己是在轉型，並將科技業的技能帶入工作，也學到不少新技能，她為自己的成長感到自豪，積極開朗地等待下一個機會到來。

CNBC Make It報導，蜜雪兒原本是一位數據分析師，精通Python、SQ和資料視覺化，去年秋天她被公司裁員，失去工作後她說知道自己該做什麼，不到幾周，她開始註冊獸醫技術員的兼職工作。

蜜雪兒說，她在擔任數據分析師前曾在獸醫診所任職十年，雖然那份工作有很多她喜歡的地方，但她還是做好心理準備，迎接那些出於好意但其實很傷人的話語，例如「就知道你會回來」、「看吧，我就跟你說診所的工作更穩定」，這些話起初讓她感到羞愧，過一段時間才釋懷。

蜜雪兒說，多虧這段經歷她才知道自己有多堅韌，適應力很強，她在職場遭遇挫折後去做臨時的工作，並從裡面學到很多寶貴經驗。

蜜雪兒說，轉型或重新開始並不代表軟弱，她一開始對於自己被裁員感到丟臉，她會在LinkedIn上瀏覽同儕曬自己光鮮亮麗的新工作和大好前途，讓她非常羨慕，而自己只能在診所照顧生病的動物，感覺回到起點。

蜜雪兒說，當她情緒低落時，她會提醒自己她只是在轉型，這不代表軟弱，當初她為了成為數據分析師在周末和夜晚苦讀，在有全職工作的同時取得證照，並在全新領域找到很棒的工作，雖然現在結果不如意，但她可以重新再來過並再做到一次。

蜜雪兒說，被裁員後她不能坐以待斃，讓存款和尊嚴一點一滴地流逝，因此回到獸醫領域做兼職這想法很快出現在她腦海，她仍有執照，和前雇主關係也很好，她可以隨時上班賺錢並做出貢獻。

蜜雪兒說，數據分析師的年薪約7.5萬元，而擔任獸醫技術員則是時薪30元，工作內容包括收集醫療病史、估算手術費用和清潔犬舍等，她過去擔任數據分析師的技能也能在獸醫診所派上用場，她找到一個可以根據病人的體重自動計算手術過程中要提供的止痛藥用量，這套系統很快就被全體員工採用。

蜜雪兒說，她現在學到的通用技能將在未來助自己一臂之力，從事臨時工作的好處在於會在不知不覺中掌握一些可轉移技能。在醫院工作期間，她學會如何提高營運和工作流程的效率，也學會如何與各種類型的人溝通。

蜜雪兒說，暫時離開原本的工作崗位並沒有讓她放棄抱負，當她回到動物醫院時，那些「早就跟你說過」的評論讓她很受傷，但她也發現那些試圖打擊自己的人，正是當初不支持她職涯轉型的人，那些人斷言她會失敗，這反映他們狹隘的眼界，而不是她的能力，這件事讓她學到一個人的價值和自己的頭銜和別人對你的看法都沒有關係。

蜜雪兒表示，她為自己走到今天這一步所做的一切感到自豪，即使現在生活並非如她所願，但她知道下一個絕佳的機會即將到來。

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