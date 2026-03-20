獸醫、財務經理...這些職業都由女力主導 薪資高且福利好

線上求職資源平台Resume Genius以勞動統計局的數據，選出薪資中位數高且就業前景很被看好的職業前十名，榜上大多數職業在醫療行業。獸醫示意圖，非新聞當事者。(路透)

儘管性別平等的進展緩慢，但有些職業的女性從業人員佔多數且享優渥待遇。線上求職資源平台Resume Genius近日發布最新報告，利用勞動統計局的數據，選出薪資中位數高且就業前景很被看好的職業前十名，這些職業的女性從業人員比例都有五成以上。

Resume Genius的職業專家伊娃（Eva Chan）說，選出的職業薪資都很優渥，需要專業知識和技能，對於那些野心勃勃、渴望在職場晉升的女性來說，那些都是值得追求的職業。

伊娃說，選出的職業大多位於醫療行業，包括助理醫師和專科護理師，醫療行業通常晉升機會明確，還有誘人的薪資和福利，讓女性更能做長遠規劃，另外對醫療專業人員的需求不斷升高，這些工作也提供很穩定的職涯道路。

以下是Resume Genius列出的十大高薪且女性占多數的職業，以及每個職業的薪資中位數、女性從業人員占比、2024年至2034年間預估的工作機會成長和學歷要求。

1. 財務經理（financial manager）

年薪中位數：16萬1700元

女性就業者占比：53%

工作機會成長：15%

學歷要求：學士

2. 人資經理（human resources manager）

年薪中位數：14萬30元

女性就業者占比：76%

工作機會成長：5%

學歷要求：學士

3. 藥師（pharmacist）

年薪中位數：13萬7480元

女性就業者占比：60%

工作機會成長：5%

學歷要求：藥學博士

4. 助理醫師（physician assistant）

年薪中位數：13萬3260元

女性就業者占比：73%

工作機會成長：20%

學歷要求：碩士

5. 公關暨募款經理（public relations and fundraising manager）

年薪中位數：13萬2870元

女性就業者占比：70%

工作機會成長：5%

學歷要求：學士

6. 專科護理師（nurse practitioner）

年薪中位數：13萬2050元

女性就業者占比：88%

工作機會成長：35%

學歷要求：碩士

7. 獸醫（veterinarian）

年薪中位數：12萬5510元

女性就業者占比：69%

工作機會成長：10%

學歷要求：獸醫學博士

8. 醫務管理師（medical and health services manager）

年薪中位數：11萬7960元

女性就業者占比：74%

工作機會成長：23%

學歷要求：學士

9. 職能治療師（occupational therapist）

年薪中位數：9萬8340元

女性就業者占比：88%

工作機會成長：14%

學歷要求：碩士

10. 語言治療師（speech-language pathologist）

年薪中位數：9萬5410元

女性就業者占比：95%

工作機會成長：15%

學歷要求：碩士