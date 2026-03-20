古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

近年古裝劇持續受到市場青睞，從權謀、仙俠到甜寵題材百花齊放，帶動觀眾對「古裝顏值」與演員儀態的關注。根據「搜狐」整理出「天選古裝女神」排行榜，綜合外型、氣質與角色代表性進行評比。觀察指出，不少演員雖在現代劇表現亮眼，但換上古裝後卻容易出現違和感，而真正具備古典韻味者，往往能憑一兩個角色長期留在觀眾記憶中。以下為榜單第六名至第一名整理。

6. 楊冪

楊冪長年活躍於古裝劇市場，是不少觀眾心中的代表性人物之一。她五官立體、辨識度高，在古裝造型中能呈現靈動與俏麗感，早期在「仙劍奇俠傳三」中飾演唐雪見，以活潑性格與造型成功累積人氣，後續在「美人心計」、「三生三世十里桃花」中亦塑造出不同層次的角色。

其優勢在於能同時駕馭甜美與沉穩類型角色，使古裝戲路具有彈性。不過也有觀眾指出，近年部分作品在造型與角色設定上變化有限，影響新鮮感，但整體而言仍屬穩定輸出的古裝女星之一。

5. 李沁

李沁被認為是「古典氣質」的代表人物，無論站姿或舉止皆帶有端莊感。她在「如懿傳」、「慶餘年」、「楚喬傳」等作品中，展現出可剛可柔的角色掌握能力，既能詮釋冷靜內斂的角色，也能呈現靈動或堅韌的一面。

其古裝優勢在於整體氣質自然、不刻意雕琢，容易讓觀眾產生代入感。部分觀眾認為其表演風格偏內斂，爆發力較為收斂，但也正因這種穩定表現，使其在古裝劇中維持長期競爭力。

4. 宋祖兒

宋祖兒被視為新生代中古裝適配度較高的代表之一，其外型兼具甜美與靈動，在多部作品中皆有不錯表現。從「九州縹緲錄」到後續古裝作品，她的造型普遍獲得觀眾肯定，常被形容具有「從古畫走出來」的氣質。

此外，她在角色詮釋上能呈現層次感，不僅能駕馭端莊形象，也能展現活潑與靈氣。不過也有觀點指出，其目前角色類型仍集中於特定範圍，未來若能拓展戲路，整體評價有望進一步提升。

3. 楊紫

楊紫在古裝劇中的競爭力，主要來自角色塑造能力。從「香蜜沉沉燼如霜」的錦覓，到「沉香如屑」與「長相思」，她在不同作品中展現出強烈角色辨識度，使觀眾容易投入劇情。

相較於傳統古典美人類型，楊紫外型更偏親和路線，但透過細膩情緒表達與角色轉換能力，成功建立個人特色。也有觀眾認為其外型不屬於第一眼驚艷型，因此評價呈現兩極，但整體而言，其在古裝市場的穩定表現仍具影響力。

2. 陳都靈

陳都靈近年因古裝作品受到關注，其修長身形與氣質被認為具有濃厚書卷感。她在「長月燼明」等作品中的表現，使觀眾對其古裝適配度留下深刻印象，動作與儀態自然流暢。

此外，其背景與氣質也被認為有助於塑造角色層次，使整體呈現更具說服力。隨著演出經驗累積，演技表現逐步提升。不過部分觀眾認為其戲路仍有擴展空間，未來發展值得持續觀察。

1. 王楚然

王楚然被不少網友視為近年最具代表性的古裝美人之一，其儀態與氣質在同齡演員中表現突出。早期在「清平樂」等作品中雖非主角，但古裝造型已引發關注，近年透過「成何體統」等作品進一步強化形象。

其最大優勢在於整體古典感強烈，無論站姿、動作或神態，都能呈現出較少現代感的風格，讓觀眾更容易代入角色。不少觀眾形容其氣質帶有「畫中人」的感覺，因此在此次排行中名列首位。