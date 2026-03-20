我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東槍砲一響 這些華人常搭航空公司機票漲價

5款電動車電池續航評比 它能超過400英里

油價漲無止盡？5款電動車電池續航評比 它能超過400英里

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
油價攀升，有些人開始重新考慮電動車，而電池的續航里程是評估電動車的關鍵因素之一。電動車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@CHUTTERSNAP ）
油價攀升，有些人開始重新考慮電動車，而電池的續航里程是評估電動車的關鍵因素之一。電動車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@CHUTTERSNAP ）

油價上漲促使駕駛重新考慮電動車，而評估電動車時電池續航力是考量重點之一；在「消費者報告」（Consumer Reports）對電動車電池續航里程的排名中，雪佛蘭（Chevrolet）Silverado脫穎而出，以續航里程超過4百英里勇奪冠軍，更是消費者報告的測試中唯一續航里程超過4百英里的車款。

消費者報告指出，Silverado的電池續航里程在兩項測試中均位居第一，一項是環保署（EPA）的測試，另一項是消費者報告的實際上路測量，Silverado在高速公路的續航里程測試達472英里，而環保署的估算值為493英里。

今日美國（USA TODAY）汽車版報導查閱了消費者報告的車款列表，從中選出續航里程最長的五個車款。

第一名：雪佛蘭Silverado

建議售價：7萬3100元

EPA續航里程預估：493英里

消費者報告測試續航里程：472英里

第二名：特斯拉（Tesla）Model S

建議售價：8萬6630元

EPA續航里程預估：410英里

消費者報告測試續航里程：366英里

第三名：里維安（Rivian）R1S

建議售價：7萬6990元

EPA續航里程預估：410英里

消費者報告測試續航里程：358英里

第四名：奧迪（Audi）A6 Sportback e-tron

建議售價：6萬5900元

EPA續航里程預估：333英里

消費者報告測試續航里程：347英里

第五名：路西德（Lucid）Air

建議售價：7萬900元

EPA續航里程預估：396英里

消費者報告測試續航里程：344英里

世報陪您半世紀

特斯拉 電動車

上一則

美屋主平均持房8.6年 25年新高…難怪房價降不下來

下一則

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

延伸閱讀

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
車內異味別傻傻用芳香劑掩蓋 4個引擎故障前兆勿輕忽

車內異味別傻傻用芳香劑掩蓋 4個引擎故障前兆勿輕忽
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」
老人氣喊「不看了」...Netflix獨家轉播經典賽衝擊日人收視習慣 用戶成長率出爐

老人氣喊「不看了」...Netflix獨家轉播經典賽衝擊日人收視習慣 用戶成長率出爐

熱門新聞

雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

2026-03-13 21:25
好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
好市多不只販售大份量商品，還有很多不到10元的食品讓人可以用實惠的價格吃到美味的一餐。圖為台灣好市多美食區，和本新聞無關。(圖／讀者提供)

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

2026-03-13 23:20
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25
第二十屆金馬獎頒獎典禮，石安妮獲最佳童星獎。圖／聯合報系資料照(1983/11/16 本報記者攝影)

「星星知我心」出學霸 童星石安妮息影轉行當駐美特派記者

2026-03-11 23:25

超人氣

更多 >
吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴