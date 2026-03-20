油價漲無止盡？5款電動車電池續航評比 它能超過400英里
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油價上漲促使駕駛重新考慮電動車，而評估電動車時電池續航力是考量重點之一；在「消費者報告」（Consumer Reports）對電動車電池續航里程的排名中，雪佛蘭（Chevrolet）Silverado脫穎而出，以續航里程超過4百英里勇奪冠軍，更是消費者報告的測試中唯一續航里程超過4百英里的車款。
消費者報告指出，Silverado的電池續航里程在兩項測試中均位居第一，一項是環保署（EPA）的測試，另一項是消費者報告的實際上路測量，Silverado在高速公路的續航里程測試達472英里，而環保署的估算值為493英里。
今日美國（USA TODAY）汽車版報導查閱了消費者報告的車款列表，從中選出續航里程最長的五個車款。
第一名：雪佛蘭Silverado
建議售價：7萬3100元
EPA續航里程預估：493英里
消費者報告測試續航里程：472英里
第二名：特斯拉（Tesla）Model S
建議售價：8萬6630元
EPA續航里程預估：410英里
消費者報告測試續航里程：366英里
第三名：里維安（Rivian）R1S
建議售價：7萬6990元
EPA續航里程預估：410英里
消費者報告測試續航里程：358英里
第四名：奧迪（Audi）A6 Sportback e-tron
建議售價：6萬5900元
EPA續航里程預估：333英里
消費者報告測試續航里程：347英里
第五名：路西德（Lucid）Air
建議售價：7萬900元
EPA續航里程預估：396英里
消費者報告測試續航里程：344英里
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