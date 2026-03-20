油價漲無止盡？5款電動車電池續航評比 它能超過400英里

油價攀升，有些人開始重新考慮電動車，而電池的續航里程是評估電動車的關鍵因素之一。電動車示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@CHUTTERSNAP ）

油價上漲促使駕駛重新考慮電動車 ，而評估電動車時電池續航力是考量重點之一；在「消費者報告」（Consumer Reports）對電動車電池續航里程的排名中，雪佛蘭（Chevrolet）Silverado脫穎而出，以續航里程超過4百英里勇奪冠軍，更是消費者報告的測試中唯一續航里程超過4百英里的車款。

消費者報告指出，Silverado的電池續航里程在兩項測試中均位居第一，一項是環保署（EPA）的測試，另一項是消費者報告的實際上路測量，Silverado在高速公路的續航里程測試達472英里，而環保署的估算值為493英里。

今日美國（USA TODAY）汽車版報導查閱了消費者報告的車款列表，從中選出續航里程最長的五個車款。

第一名：雪佛蘭Silverado

建議售價：7萬3100元

EPA續航里程預估：493英里

消費者報告測試續航里程：472英里

第二名：特斯拉 （Tesla）Model S

建議售價：8萬6630元

EPA續航里程預估：410英里

消費者報告測試續航里程：366英里

第三名：里維安（Rivian）R1S

建議售價：7萬6990元

EPA續航里程預估：410英里

消費者報告測試續航里程：358英里

第四名：奧迪（Audi）A6 Sportback e-tron

建議售價：6萬5900元

EPA續航里程預估：333英里

消費者報告測試續航里程：347英里

第五名：路西德（Lucid）Air

建議售價：7萬900元

EPA續航里程預估：396英里

消費者報告測試續航里程：344英里