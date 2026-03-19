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春分啟動三生肖好運 屬狗職場絲滑有感、他受賞識往高處走

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三大生肖迎來運勢上揚期，受吉星庇佑，順勢而為就能接住春日好運，事業財運多面開花。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pavel Danilyuk）
三大生肖迎來運勢上揚期，受吉星庇佑，順勢而為就能接住春日好運，事業財運多面開花。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pavel Danilyuk）

馬年春分落在3月20日(周五)，這一天白天和黑夜幾乎一樣長，象徵陰陽達到平衡。之後白天會逐漸變長、天氣也明顯回暖，是春天真正展開的時候。在傳統觀念中，春分代表萬物生長加速、氣候穩定，很適合播種、規劃新計畫，也是調整作息、讓身心回到平衡的重要時節。「搜狐網」命理文章解析，亥豬、未羊、戌狗三大生肖迎來運勢上揚期，受吉星庇佑，順勢而為就能接住春日好運，事業財運多面開花。

生肖狗

這段時間屬狗的人整體運勢很穩，做事目標明確，也比較不怕挑戰。今年剛好有貴人運加持，加上春分前後氣場很順，整體運勢可以說是三個生肖裡面最貼合時機的一個。很多事情會變得比較順手，卡關的地方也容易自然化解，整體節奏絲滑順暢。

工作上特別有感，跨部門溝通順暢，團隊合作效率很高，業績也有機會往上衝。不管是做業務、服務或自己創業，都容易看到成果。財運偏穩健成長，也適合拓展市場。另外在人際或感情上，也有機會遇到不錯的合作對象或緣分。

生肖豬

屬豬的人這段時間腦袋特別清楚，想法多、靈感也很活躍。整體運勢偏向「靠腦力取勝」，不管是規劃、表達還是學習，都會覺得比平常順很多。加上貴人運不錯，容易得到長輩或上司的幫助，很多事情推進起來會更省力。

工作方面，你的想法不只是天馬行空，還能落地執行，提案容易被認可。財運也不錯，屬於穩定成長型，靠實力和行動力就能慢慢累積成果。整體來說，是一個適合發揮專業、把能力變現的好時機。

生肖羊

屬羊的人這段時間貴人運很強，整體氣場偏溫和又順勢，很容易得到他人的幫助或賞識。春分之後運勢提升明顯，人際關係、學習運和事業運都有加分，特別適合往更高層次發展，或讓自己被更多人看見。

在學習或進修方面效率很高，如果有考試、考證或技能提升的計畫，會有不錯成果。職場上也容易被主管或前輩看重，拿到資源或重要機會。財運屬於穩定型，適合一步步拓展，不用急，但會愈走愈穩。

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