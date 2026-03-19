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清潔專家曝浴室這物品是細菌溫床 比馬桶還髒

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研究顯示，牙刷杯是家中排行第三髒的物品，甚至比馬桶還髒，清潔專家建議定期清潔。浴室示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tima Miroshnichenko）
研究顯示，牙刷杯是家中排行第三髒的物品，甚至比馬桶還髒，清潔專家建議定期清潔。浴室示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tima Miroshnichenko）

說到浴室最髒的物品，很多人會想到馬桶，也因此經常刷洗馬桶，但專家說放牙刷的杯子才是最髒，是家中僅次洗碗海綿和廚房水槽第三髒的物品，將近三成的牙刷杯被發現含有大腸桿菌群，建議每周清潔，也要定期更換牙刷。

Real Simple報導，美國國家衛生基金會（NSF）的研究顯示，牙刷杯是家中第三髒的物品，前面兩個分別是洗碗海綿和廚房水槽，約27%的牙刷杯被發現有大腸桿菌群，是一類包含大腸桿菌和沙門氏菌的細菌，也是糞便汙染的指標，非常噁心。

一名擔任房務員超過15年的專業清潔人員在Reddit討論串留言表示，牙刷杯是浴室裡需要清潔的物品中最噁心的，每個人都應該趕快檢查自己的牙刷杯。

這名清潔專業人員說，多年來他清潔那些杯子時有時候聞到的氣味真的讓他難以忍受，他呼籲大家快檢查自己的牙刷杯，檢查時如果情況讓自己「靈魂出竅」，那就快把那噁心的東西丟掉。

不過牙刷杯髒了也不是只能丟掉，用對方式清潔，清理過的牙刷杯還是能繼續使用。最簡單的清潔方式之一是丟進洗碗機一起洗，把這件事納入每周清潔例行公事之一，洗碗時把牙刷杯放進一起洗，就能避免裡面藏汙納垢。

有網友在Reddit分享很多人用但令人意想不到的方式，就是用假牙清潔錠清洗；把牙刷杯裝滿水後按照包裝說明放入一顆清潔錠，浸泡一些時間，泡好後用水沖乾淨，再用乾淨的布把殘留的汙垢擦乾淨即可；若沒有假牙清潔錠，也可以倒入漱口水，靜置幾分鐘進行消毒。

若牙刷杯是壁掛式，無法放進洗碗機也無法裝漱口水，可以用熱肥皂水擦拭，務必清理上面任何可能藏汙納垢的縫隙和角落。

上述的方法其中一種應該能讓牙刷杯恢復如新，若用了上述清潔方法還是有異味或是有明顯髒汙，建議更換新的牙刷杯。保持牙刷乾淨和保持牙刷杯乾淨一樣重要，建議每周至少消毒牙刷一次，每三至四個月更換一次牙刷。

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