一年浪費好幾百元 這幾類帳單最容易重複繳費

許多家庭常因為忽略不同合約內容重疊或自動續約，而在能源、串流與保險等服務中重複扣款，一年浪費數百元。帳單示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

美國多數民眾習慣將水、電、瓦斯及保險 等固定開銷設為自動扣款，這種做法雖然方便，卻容易讓人忽略帳單細節，導致部分服務出現重複繳費的狀況，一年下來累積的冤枉錢恐達數百元之多。GOBankingRates報導訪問多位理財專家，找出家庭中容易重複繳費的帳單。

訂閱服務是最常重複繳費的源頭之一，會計師亞金（Ashley Akin）說，有的家庭可能沒注意到有線電視方案裡已經包含Netflix而另外訂閱，或有些人可能會同時訂閱Dropbox和Google雲端硬碟，但其實只用到其中一種。

消費金融專家基利戈爾（Austin Kilgore）說，若家中有多位成年人，很可能每個人會各自訂閱相同服務，多種組合方案內也可能有重疊的服務，如果好幾個人購買數種方案就容易浪費錢。

布萊德斯珀吉恩保險代理公司的負責人斯珀吉恩（Brad Spurgeon）說，保險契約條款會用不同方式描述相同情境，因此容易重複投保，水災險就是一例，很多屋主可能沒意識到自己同時投保保障範圍高度重疊的全國水災保險計畫（National Flood Insurance Program）和私人水災保險；另一例是租車險，許多汽車險和信用卡已涵蓋這部分，但還是有很多車主在租車櫃台另外投保。

電力比價平台ElectricityRates副總經理凱恩（Adam Cain）說，如果消費者更換能源供應商卻忘記取消舊合約，就會導致重複繳費，尤其是管制較寬鬆的州，有些人可能興奮地和新供應商簽下固定合約，卻忘記舊合約仍有效。

亞金說，許多家庭不知不覺重複繳費某些帳單，一年浪費高達300到800元，這筆錢原本可以用於度假、儲蓄或償還債務，她建議檢視過去三個月的對帳單，並列出每個月支付的款項，有另一半的話要一起檢查帳單，並在免費試用到期前設定提醒，可以的話選擇家庭方案而避免用兩個帳號分別訂購，快速審查訂閱服務、保險和家庭服務通常就能發現這類多餘支出。