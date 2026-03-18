水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

排水管並非垃圾桶，而是將水與液態廢棄物排出家庭的重要系統。專家指出，若長期將不適當物質排入管線，可能對管路造成負擔甚至損壞。所謂「濫用排水管」，不僅是偶發堵塞，而是反覆將系統無法處理的物質排入，形成長期習慣。

據Yahoo!shopping報導，科羅拉多州水電服務經理傑森・布萊恩特（Jason Bryant）表示，濫用通常源於日常行為，例如將油脂倒入水槽，或將標榜可沖式的濕紙巾與衛生用品沖入馬桶。喬治亞州水電師亞倫・亞當斯（Aaron Adams）指出，排水管不是垃圾桶，應只承載水、廢水及少量殘餘食物。

專家說明，偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。部分堵塞也可能來自設備老化或設計問題，但若需頻繁請水電師處理，往往與使用方式有關，且維修費用可能累積增加。而兩位專家都指出，以下四種是最常見的堵塞原因。

油脂（含食用油）

油脂是主要元凶之一，布萊恩特表示，多數堵塞都與其有關。雖然油脂在液態時看似無害，但冷卻後會凝固並附著在管壁上，進而黏附食物殘渣與其他物質，長期累積造成嚴重堵塞。

可沖式濕紙巾

許多標榜「可沖式」的衛生用品其實並非如此。布萊恩特指出，這類濕紙巾是主要堵塞來源之一，因為「它們不像衛生紙一樣容易分解」。換句話說，馬桶中應沖走的，只有人體排泄物與衛生紙。

米飯

亞當斯表示，將米飯倒入廚房水槽也是常見原因。大量米粒進入排水管後會吸水膨脹並結塊。

咖啡渣

亞當斯指出，咖啡渣也是經常造成堵塞的食物之一，因為它會與管線中的油脂與其他食物殘渣混合，形成濃稠沉積物，隨時間阻塞管道。

專家建議，妥善將油脂與食用油丟入垃圾桶，並僅將衛生紙沖入馬桶，是最基本的預防方式。同時應避免將大量食物投入廚餘處理器，並可使用水槽濾網攔截毛髮與殘渣，定期檢查管線以提早發現問題。對於老舊管線，建議進行內視鏡檢測。專家指出，雖有市售排水維護產品，但效果仍不及從源頭避免不當使用。