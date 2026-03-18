財神點名4生肖 屬龍愈低調愈留財、他不追錢「自找上門」

屬虎者這段時間氣勢很旺，整個人狀態發光，財運也跟著被帶起來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

春風轉暖，整體運勢也跟著回溫，財氣慢慢往上走，現在開始走出過去那種低迷、像寒冬一樣的狀態，更要在事業上多用點心，抓緊機會好好衝一波，為接下來打下更穩的基礎。「搜狐網」命理文章解析，未來兩個月正財穩定、偏財也有機會，4大生肖已被財神點名，只要把握機緣、接住貴人幫扶，財源廣進、名利雙收非難事。

生肖羊

屬羊者這陣子運氣不錯，可說是被流年特別照顧。接下來兩個月財運會慢慢往上爬，而且是愈來愈穩。工作上之前的努力開始有回報，容易被主管看見，有升職或加薪的機會。做生意或副業的人也不用太擔心，老客戶、熟合作對象都會默默幫一把。

這段時間正財穩、偏財也有小驚喜，不需要特別去追錢，機會反而會自己找上門。只要踏實做事、不要亂花錢，存款自然會慢慢增加，整體生活也會變得更安穩。

生肖狗

屬狗者接下來兩個月運勢走強，特別是在貴人運跟財運這塊，可以說是雙雙在線。他們平常做人老實、做事認真，累積下來的人緣，這時候開始發揮作用，工作上事情推得順，也有機會拿到關鍵成果，薪水自然跟著提升。做生意的人訂單會變多，收款也比較順利，甚至還會有人主動介紹資源或機會。

這段時間適合走穩健路線，不用冒太大風險，多跟身邊熟人交流合作，反而更容易把錢慢慢放大，日子會愈過愈踏實。

生肖虎

屬虎者這段時間氣勢很旺，整個人狀態發光，財運也跟著被帶起來。他們本來就敢衝敢拚，這兩個月更容易看到別人沒注意到的機會，工作上有機會站上主導位置，負責重要項目，權力跟收入一起提升。偏財運也不錯，像是合作、創業或一些新嘗試，都有機會帶來不錯的回報。

屬虎者身邊會出現欣賞自身能力的人，願意給機會或資源。只要出手夠果斷、不要猶豫，抓住時機順勢而上，很有機會讓收入明顯成長。

生肖龍

屬龍者這兩個月運勢穩穩往上走，財運跟事業都有不錯的表現。他們想法多、反應快，加上這段時間運氣加持，做決定會更精準。工作上容易被重用，接到不錯的任務或項目，獎金、收入自然跟著提高。如果有投資或理財，也比較容易抓到好的時機點，有機會小賺一波。

身邊的貴人多半是合作夥伴或有經驗的人，會幫忙牽線、帶資源。記得保持低調、穩穩做事，不用急著炫耀，反而更容易把財運留住，愈走愈順。