太愛記帳踩地雷 名作家身價破億揭7大投資迷思

吳淡如指出，不少人把保本當作投資的唯一目標，甚至希望零風險就能獲利，反而容易落入詐騙陷阱。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Peter Olexa）

台灣知名作家、主持人吳淡如40歲後才開始接觸理財投資，經過多年累積，如今身價已突破億元(台幣，下同)。她平時也常透過社群平台分享理財觀念，近日更整理出多項常見投資迷思，指出不少人在投資過程中因思維偏差，導致長期難以累積資產與獲利。她歸納出7種常見觀念，提醒投資人檢視自己的理財習慣。

首先是「只求保本」。吳淡如指出，不少人把保本當作投資的唯一目標，甚至希望零風險就能獲利，反而容易落入詐騙陷阱。她提醒，投資本來就伴隨風險，若過度追求安全，可能錯失合理的投資機會。

第2種是「頻繁進出市場」。有些人把投資當成賭場，習慣短線操作、賺到一點就急著出場。吳淡如直言，這樣的操作或許短期可能獲利，但長期來看，頻繁交易往往會讓資金逐漸流失。

第3是「排斥負債」。不少人對借錢投資抱持負面看法，但吳淡如指出，適度運用資金槓桿其實可能創造機會。她直言：「以前借錢買房或投資的人，很多現在都賺到錢；窮人只是把錢存銀行，讓有錢人拿去借來賺自己的錢。」

第4則是「過度在意金錢波動」。她認為，有些投資人過度關注帳面數字的起伏，容易因短期漲跌產生焦慮，進而影響判斷與決策。

第5種是「急著賺錢」。吳淡如指出，許多人忽略時間與複利的重要性，急於追求短期收益。她也引用投資大師Warren Buffett的名言：「很多人都急著賺錢，卻不願意等待複利帶來的成果。」

第6是「過度執著進場時機」。有些投資人反覆等待最佳買點，結果遲遲沒有行動。吳淡如認為，市場難以精準預測，與其等待完美時機，不如在能力範圍內逐步投入，「真正的投資，是從今天開始。」

最後一種迷思是「只重節流不懂開源」。她提醒，如果只專注記帳與節省開銷，卻忽略提升收入與資產配置，長期財務狀況仍難以改善。她直言：「眼中只有小錢，就很難賺到大錢。」