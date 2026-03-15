3月20日入春分 四生肖注意關節、氣管發炎 「養肝為先、怒鬱大忌」

2026年3月20日會進入春分節氣，命理師楊登嵙分享民俗觀念。（聯合報系資料照片）

本月20日晚間10時46分會進入「春分」節氣，屬於春天的中分點，春分當日晝夜長短平均，春分過後開始晝長夜短，氣溫容易忽熱忽冷，命理師楊登嵙提醒，此節氣有豬、兔、羊、雞的四個生肖民眾，要注意關節炎、氣管炎，另外也要觀察心臟、血管的狀況，因應此節氣的溫度冷熱的變化。

命理師楊登嵙分享，此節氣以「養肝為先、戒怒鬱」為原則，要樂觀開朗想開點，「春分」前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且激素水平也處於相對高峰期。

楊登嵙說，風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉，而且風多風大，也容易感冒流鼻涕、咳嗽。因此，風多風大時，避免到戶外受風，以免造成腹痛。此時，易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。

他分享，此節氣多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣，適當吃些其他辛甘發散之品，蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等皆宜，少食辛辣之物。

另外養肝，要協調肝的陰陽平衡，可多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，能補肝益腎，還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱，最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。

此節氣禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不適之弊。

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