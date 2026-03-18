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好市多購物注意「1動作」千萬別犯 員工無奈：只是浪費時間

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
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美式賣場「好市多」。（路透）
美式賣場「好市多」。（路透）

美式賣場「好市多」（Costco）是許多人購買生活用品的首選，每個人也有自己在逛好市多時的小訣竅，比如故意拿貨架上排列較後或是故意挑選保存期限更久的商品，然而有好市多員工透露這其實是「白費功夫」，因為其實差別根本不大，最後只是在「浪費時間」。

Chowhound報導，許多人在好市多購物時，會為了拿到保存期限較長的牛奶或袋裝沙拉而彎腰或伸長手臂、拿取較後面的商品，然而1位自稱是好市多員工的網友在Reddit上表示「在好市多花心力尋找更新鮮的商品簡直是浪費時間」。

一位顧客回覆說「我們總是會去拿排在後面、感覺更新鮮的牛奶」，但前述好市多員工卻打臉「即使保存期限不同，也只比擺在前面的商品多新鮮兩天而已，所以從後面拿牛奶純屬浪費時間」，另一位自稱是好市多員工的人則解釋說「所有商品都放在同個托盤上，由於每個托盤的商品都是一次性全部上架，所以不會有商品新鮮程度有落差的狀況」。

除了浪費時間之外，1位好市多員工也希望顧客不要再特意尋找保存期限期更長的商品，因為這樣做經常會留下很多垃圾、需要員工清理，並強調「員工們在把整托盤的商品搬出來給顧客之前，已經花了很多時間仔細檢查，剔除發黴、變質或壓壞的商品」，但也坦言「離開商店前檢查每件商品仍是個好習慣，尤其是那些經常被退貨的商品」。

好市多購物注意！「1動作」千萬別犯　員工無奈：只是浪費時間

TVBS新聞網

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