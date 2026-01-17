2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

我的頻道

世界新聞網／輯
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

新一輪工作規劃與年度目標陸續啟動，根據《搜狐》文章內容整理，從2026年2月起，屬兔、屬牛、屬羊與屬雞者被形容在事業發展、財務表現或情感關係上較容易迎來轉機，有望出現升遷、加薪、人際助力或舊情回溫等發展，但同時也提醒需保持穩定步調，避免因情緒或判斷失衡而錯失優勢。

屬兔 

文章形容，屬兔者外表溫和，但內在韌性強、擅長觀察人心。從2月起，屬兔者被指在理財判斷上更具敏銳度，能較快捕捉市場變化與機會，並且在人際關係累積的助力下，關鍵時刻容易獲得提醒或建議。文中也提醒，運勢走高之際更需保持謙遜與克制，避免因一時順利而過度冒進，才能讓好表現延續。

屬牛 

屬牛者則被描述為低調務實、不張揚但做事可靠，願意默默承擔團隊中繁重任務。文章指出，這類「穩」的特質在競爭激烈的職場反而成為稀缺優勢，容易在需要長期投入與成果驗收的情境中被看見。整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。

屬羊 

在感情面向，文章提到屬羊者溫柔念舊、投入度高，對舊情往往難以完全放下。從2月開始，屬羊者被指更容易被回憶觸動，進而反思過往互動，並嘗試以更成熟的方式理解對方、表達感受，讓關係有重新修復的可能。文中強調，若能放下執念、以包容心態重新面對，屬羊者有望把握「失而復得」的機會，讓感情走向更穩定。

屬雞 

至於屬雞者，文章認為其過去累積的經驗、人脈與口碑，到了2026年2月後有機會集中展現成果，可能出現在內部競聘勝出、帶隊執行核心專案，或專業領域突然受到市場青睞等情境。同時也提到，上級或主管更可能扮演「伯樂型」角色，願意看見付出。若能維持節奏、不急躁，升職加薪，甚至獎酬激勵等回報被認為存在想像空間。

