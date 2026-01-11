我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甜茶擊敗李奧納多奪金球影帝 奧斯卡擒獎後勢看漲

金球獎紅毯／珍妮佛勞倫斯紅毯第1辣 3點不露全身看光光

旅遊作家旅行必帶這九樣物品 受困機場或異國都不用怕

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
專門撰寫旅遊文章的自由撰稿人Meagan Drillinger說，旅行充滿風險，若旅途不幸被迫延長或出差錯，有帶生活必備品很重要。受困機場示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Joyce Romero）
專門撰寫旅遊文章的自由撰稿人Meagan Drillinger說，旅行充滿風險，若旅途不幸被迫延長或出差錯，有帶生活必備品很重要。受困機場示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Joyce Romero）

專門撰寫旅遊文章的自由撰稿人德里林格（Meagan Drillinger）說自己靠旅遊維生，因此每趟旅程不能出差錯對她來說非常重要，她永遠忘不了2020年初各國因為新冠疫情紛紛關閉機場時她因此滯留哥倫比亞，內心非常惶恐，而她帶的生活必備品讓她了解到即使世界發生巨變，生活仍可以持續，從此她無論是何種目的的旅行都會帶齊那些物品，讓她無論身處何方都能繼續工作和繼續生活，以下是德里林格在商業內幕（Business Insider）的報導中分享她旅行時必帶的九項物品。

1. 有設置VPN的筆電

德里林格說她每次旅遊都會帶筆電，度假時也不例外，因為當計畫被打亂時，筆電就成為救星，能爭取更多時間、彈性和選擇，還能成為打發時間的娛樂系統，因此記得設置VPN，這樣就能從任何網際網路服務供應商的位置存取串流服務了。

2. 能為設備供電的行動電源

當班機取消時，機場變成很多人的臨時住所，插座就變得很搶手，這時一個不只能為手機還能為筆電充電的行動電源就成為珍寶，讓人不需和陌生人爭搶插座，德里林格說她曾在整個航廈停電時，坐在地上用行動電源傳回稿件。

3. 護照

德里林格說，她旅遊時永遠隨身攜帶護照，即便飛國內航線也會帶，畢竟計畫有可能改變，路線也可能改道，護照就是你希望永遠用不到，但當事情有差池時你絕對希望在你身邊的物品。

4. 多的藥物和處方箋

德里林格說她旅行時會帶比她認為需要的量還多的藥，包括止痛藥、止瀉劑和電解質飲，此外還有處方藥，以備不時之需。

5. 蛋白棒和應急零食

旅行一旦有麻煩，食物供應也可能有問題，餐廳可能關了，機場的店可能售罄，蛋白棒雖不能讓人飽得滿足，但起碼有體力可以應付其他問題。

6. 耳塞、眼罩和比認為自己需要的量還多的襪子和內衣褲

身處困境時休息至關重要，耳塞和眼罩讓人可以在吵雜的航廈或陌生的房間中入睡。德里林格建議帶比認為自己需要的量還多的內衣褲和襪子，避免旅程不幸被迫延長又無處可洗衣服這樣的窘境發生。

7. 泳裝

這看似無關緊要實則不然，若被困在一地超過預期的時間，能接觸到水可能是令人心安的方式，泳池、溫泉、海灘和水療池可能是唯一讓你神經系統放鬆的地方。

8. 隨身WiFi機或國際行動數據方案

截稿日可不會因為旅程延宕而跟著延後，德里林格說隨身WiFi機或國際行動數據方案讓她可以不用依賴飯店或咖啡廳的無線網路也能準時傳回稿件。

9. 旅遊保險

德里林格說，她從未旅遊時沒有保旅遊保險，她的一位旅伴曾在泰國發生嚴重摩托車事故且在泰國的醫院住了一周，還好他們有保險，醫療費用一毛都不用出，從此之後她不再認為旅遊保險是可有可無的。

保險 行動電源 護照 飛行旅遊

上一則

Google強攻AI電商 Gemini變身最強導購員 自動推專屬折扣

延伸閱讀

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
研究揭有1臉部特徵 失智風險更高

研究揭有1臉部特徵 失智風險更高
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

熱門新聞

自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。(取材自Unsplash @Fernanda Arias)

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

2026-01-06 22:25

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了