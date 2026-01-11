旅遊作家旅行必帶這九樣物品 受困機場或異國都不用怕

專門撰寫旅遊文章的自由撰稿人Meagan Drillinger說，旅行充滿風險，若旅途不幸被迫延長或出差錯，有帶生活必備品很重要。受困機場示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Joyce Romero）

專門撰寫旅遊文章的自由撰稿人德里林格（Meagan Drillinger）說自己靠旅遊維生，因此每趟旅程不能出差錯對她來說非常重要，她永遠忘不了2020年初各國因為新冠疫情紛紛關閉機場時她因此滯留哥倫比亞，內心非常惶恐，而她帶的生活必備品讓她了解到即使世界發生巨變，生活仍可以持續，從此她無論是何種目的的旅行都會帶齊那些物品，讓她無論身處何方都能繼續工作和繼續生活，以下是德里林格在商業內幕（Business Insider）的報導中分享她旅行時必帶的九項物品。

1. 有設置VPN的筆電

德里林格說她每次旅遊都會帶筆電，度假時也不例外，因為當計畫被打亂時，筆電就成為救星，能爭取更多時間、彈性和選擇，還能成為打發時間的娛樂系統，因此記得設置VPN，這樣就能從任何網際網路服務供應商的位置存取串流服務了。

2. 能為設備供電的行動電源

當班機取消時，機場變成很多人的臨時住所，插座就變得很搶手，這時一個不只能為手機還能為筆電充電的行動電源就成為珍寶，讓人不需和陌生人爭搶插座，德里林格說她曾在整個航廈停電時，坐在地上用行動電源傳回稿件。

德里林格說，她旅遊時永遠隨身攜帶護照，即便飛國內航線也會帶，畢竟計畫有可能改變，路線也可能改道，護照就是你希望永遠用不到，但當事情有差池時你絕對希望在你身邊的物品。

4. 多的藥物和處方箋

德里林格說她旅行時會帶比她認為需要的量還多的藥，包括止痛藥、止瀉劑和電解質飲，此外還有處方藥，以備不時之需。

5. 蛋白棒和應急零食

旅行一旦有麻煩，食物供應也可能有問題，餐廳可能關了，機場的店可能售罄，蛋白棒雖不能讓人飽得滿足，但起碼有體力可以應付其他問題。

6. 耳塞、眼罩和比認為自己需要的量還多的襪子和內衣褲

身處困境時休息至關重要，耳塞和眼罩讓人可以在吵雜的航廈或陌生的房間中入睡。德里林格建議帶比認為自己需要的量還多的內衣褲和襪子，避免旅程不幸被迫延長又無處可洗衣服這樣的窘境發生。

7. 泳裝

這看似無關緊要實則不然，若被困在一地超過預期的時間，能接觸到水可能是令人心安的方式，泳池、溫泉、海灘和水療池可能是唯一讓你神經系統放鬆的地方。

8. 隨身WiFi機或國際行動數據方案

截稿日可不會因為旅程延宕而跟著延後，德里林格說隨身WiFi機或國際行動數據方案讓她可以不用依賴飯店或咖啡廳的無線網路也能準時傳回稿件。

9. 旅遊保險

德里林格說，她從未旅遊時沒有保旅遊保險，她的一位旅伴曾在泰國發生嚴重摩托車事故且在泰國的醫院住了一周，還好他們有保險，醫療費用一毛都不用出，從此之後她不再認為旅遊保險是可有可無的。