家中這15處 專家點名打掃時最容易被忽略

清潔專家點名家中15個容易被遺漏而沒清理到的地方，包括電燈開關、冰箱頂部和客臥的衣櫥等。

即使是最愛乾淨或最勤奮打掃的人，家中難免仍有清潔時遺漏的角落或縫隙，細菌和汙垢也不是只躲在你能料想到的地方。Parade Home & Garden報導採訪多位清潔專家，請他們分享那些人們在努力維持居家清潔時可能忽略的細菌滋生處，以下是專家點名15處容易被遺漏而沒有清潔的地方。

1. 電燈開關

清潔公司Vapor Clean的創辦人基特（Lee Keet）說，電燈開關很常被忽略，那裡是手指頻繁接觸的地方，特別是沒洗過的手，但很少被仔細清理，櫥櫃把手也是如此。

2. 電子產品配件

基特說電視遙控器、鍵盤、手機和滑鼠也很常被遺漏，這些東西被人隨身攜帶，吃東西和咳嗽時也在使用，但幾乎很少消毒。

3. 廚房海綿

基特說，廚房的海綿和抹布比大家想得更髒，它們經常濕濕的、卡有食物殘渣，成為細菌繁殖的絕佳溫床，若不定期消毒或更換細菌就會四處傳播。

4. 浴室把手

基特說浴室的水龍頭、馬桶沖水把手和蓮蓬頭開關及水溫調節旋鈕也是盲點，和人們清潔身體有關的這些把手卻容易在清潔時被忽略。

5. 洗衣機

基特說洗衣機的門、密封條和放洗潔劑的抽屜都容易滋生細菌和黴菌。

6. 客臥的衣櫥

居家清潔公司BetterCleans的清潔師伊諾霍薩（Alma Hinojosa）說，客臥通常是最少用到的地方，衣櫥很容易變成收納雜物的空間，堆放過季衣物、替換的床單棉被、禮品包裝紙等物品。

7. 門把

伊諾霍薩說，手是細菌的主要攜帶者，門把幾乎每個人隨時都會碰，上面就會沾染各種接觸過的細菌和病毒，再傳到下一個觸碰者手上。

8. 門框

清潔服務公司Image One Facility Solutions總裁康恩（Tim Conn）說，灰塵會聚積在眼睛看不到、手碰不到的地方，例如門框和門飾條的頂部會隨時間積累灰塵。

9. 窗軌和窗台

很多人清窗戶只擦玻璃，忘了下方的軌道，康恩說滑軌會卡灰塵、花粉和碎屑，久了就會累積溼氣。

10. 燈具和吊扇

康恩說燈具和吊扇扇葉上的灰塵在人們每次使用這些裝置時將懸浮微粒擴散在家中，打掃時可以用超細纖維布擦拭。

11. 家具縫隙

康恩說沙發和椅子的縫隙容易聚積碎屑和寵物 毛髮，而吸塵器很難吸到這些地方，建議用專門的刷子和吸塵器配件清潔。

12. 枕頭

洗枕頭套是不夠的，枕心就像是個巨大的海綿，隔著枕頭套還是會沾染人體油脂、髒汙和灰塵等。專家建議若可機洗，以冷水和適合的清潔劑及柔和模式清洗，一年至少洗2至3次。

13. 垃圾桶

垃圾桶是丟各種垃圾的地方，Ensueno洗潔劑公司首席清潔官葛雷瓦爾（Tanu Grewal）建議至少一個月清潔一次垃圾桶，廚房垃圾桶的頻率要更高。

14. 馬桶刷

葛雷瓦爾建議每次使用馬桶刷後都應消毒，防止細菌和黴菌滋生。

15. 冰箱頂部

清潔服務公司Toronto Shine Cleaning創辦人達席爾瓦（Lina DaSilva）說，冰箱頂部位置較高且常在爐灶旁，容易累積灰塵和烹飪的油汙，兩者碰在一起就變成黏垢，讓人不是除塵就好，是要除去油垢。