我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國巴伐利亞邦布爾格辛的Penny連鎖超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開；綿羊示意圖。（pexels/Christina & Peter）
德國巴伐利亞邦布爾格辛的Penny連鎖超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開；綿羊示意圖。（pexels/Christina & Peter）

德國一座小鎮的折扣超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開。

▲ 影片來源：x平台＠NewsFokus（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這場「毛茸茸入侵」發生在5日，正值巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）進行綿羊的例行季節性遷徙。數十隻羊顯然對既定路線另有想法，轉而闖進連鎖超市Penny的一家分店。

影片顯示，羊群一邊咩咩叫，一邊站在滿地狼藉中四處張望，與其說是驚慌失措，不如說更顯好奇。目擊者透露，雖然牠們忍住了啃食架上新鮮蔬果的衝動，卻在飲料區推擠碰撞，將玻璃瓶與其他商品撞落貨架，留下一片狼藉。

牧羊人米希勒（Dieter Michler）接受巴伐利亞廣播公司採訪時表示，，他當時正帶著包含母羊與小羊在內的500隻羊，前往過冬的安置地點，並推測闖進超市的50隻羊中，至少有一部分是被地上的橡實吸引，因而與大隊走散，並帶著其他羊一同偏離原本路線。

▲ 影片來源：youtube平台＠osthessen-news.de（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

米希勒說：「一定是有人提著袋子走進超市，牠們就跟進去了。」他解釋，在羊的眼中，那些袋子可能看起來像是濃縮飼料或鹽袋，「我完全沒想到牠們會自己走進超市。」

一名顧客開車追上米希勒與其餘羊群，告知他走失羊隻的「意外冒險」。等他趕到時，店員已透過發出巨大聲響，將羊群趕出超市，牠們隨後回到停車場。米希勒說，羊群在這場插曲過後一切安好，一回到大隊裡就又開心起來了」。

這群羊的超市歷險記前後大約20分鐘後，Penny超市在聲明中打趣地表示：「實在無法判斷這些羊究竟是在找什麼特價商品，還是只是想進來取暖。」同時指出，這群羊似乎特別喜歡收銀區，因為那裡聚集了顧客與店員。

德國

上一則

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

下一則

1月9日星座運勢 牡羊雨後見彩虹 雙子少計較得失

延伸閱讀

聖家堂最高塔樓6月完工 172.5公尺高刷新世界紀錄

聖家堂最高塔樓6月完工 172.5公尺高刷新世界紀錄
旅遊達人2026最想再訪6地 其中包括台北、香港

旅遊達人2026最想再訪6地 其中包括台北、香港
中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫

中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫
35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全 義大利：不會派兵

35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全 義大利：不會派兵

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質

新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生