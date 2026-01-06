我的頻道

馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

她挺馬杜洛 為何能壓和平獎得主 被視為委內瑞拉國最佳新領導？

編譯季晶晶／綜合外電
委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。（路透）
美國推動委內瑞拉政權更迭後，一批與石油業相關的高管、律師和投資人積極遊說，對象從川普政府到國會幕僚，他們最屬意由副總統兼石油部長羅德里格斯接掌大權。她已於周一宣誓就任臨時總統。

身兼石油部長，羅德里格斯一直是國際油業高層的主要聯絡窗口。儘管她對馬杜羅政權忠誠，但在委國面臨國際制裁、經濟壓力與內部管理失序的困境下，仍能維持石油產業運作，令許多人印象深刻。遊說者認為，她最有能力協助落實美國讓委內瑞拉重返石油輝煌時代的計畫。

川普的核心圈子也得出相同結論。兩方均認為，這位長期被視為政府與私營部門橋樑的副總統，比主要反對派領袖馬查多，更能快速穩定委內瑞拉的石油經濟，並為美國企業創造商業機會。

政府官員對伊拉克在海珊垮台後陷入混亂，記憶猶新。他們認為，除了商業利益，能否維持一定程度的業務連續性，對政權成功過渡至關重要。川普政府至今仍未定義何謂成功過渡。但羅德里格斯符合這兩項要求：她既掌管委國石油機構，也在政府內部擁有數十年積累的人脈網。

推舉羅德里格斯的人士，並不直接包括美國最大的石油巨擘。知情人士說，他們對馬杜洛突然垮台感到意外，還在忙著搞清楚，下一步該如何與華府合作。但在委內瑞拉還有許多經營多年的美企及其他跨國公司，在白宮與國會山莊擁有人脈，他們參與了這場遊說。

在上周六的一場新聞發布會上，川普表態支持羅德里格斯暫時領導委內瑞拉。他直言馬查多缺乏領導國家的「威望」。這番話對這位新晉的諾貝爾和平獎得主及其國內外支持者是一個沉重打擊。

Greylock Capital Management執行長Hans Humes周一接受彭博電視訪問時表示，一些全球石油業高層私下對羅德里格斯的看法是，「如果你想要一個能在『還過得去的條件』下運作的人，就該選那個在『最糟條件』下也能運作的人」。

擁有委內瑞拉利益的石油公司，現在迫切希望川普政府迅速放鬆制裁，以便羅德里格斯能夠開始取得實際成果。消息人士強調，時間已經非常緊迫。

去年12月底，由於封鎖導致生產出的石油無處儲存，委內瑞拉已經開始關閉油井。若關更多油井，將使委內瑞拉經濟更難復甦，同時也危及羅德里格斯的權力掌控。

目前為止，她似乎正基於現有政權鞏固控制。周一，她已在國民議會宣誓就任臨時總統。儘管她在上周六的演說中，稱馬杜洛是被「綁架」並要求將其送回，但消息人士認為，這是為了保護她自己免受內部報復。周日，她的語氣轉為和解，邀請美國「在國際法框架內，就共同發展議程進行合作」。

美國國務卿魯比歐在委內瑞拉事務上扮演關鍵角色。他說，美國會運用對委國石油的封鎖與區域軍事存在，推進政策目標；同時，美國會更看重羅德里格斯的作為，而不是她的言詞。

石油 委內瑞拉 川普

