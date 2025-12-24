新劇豆瓣評分榜TOP10出爐 「老舅」衝第二、榜首意外是它

豆瓣十部高分陸劇榜單出爐。左為「老舅」；右為「唐詭奇譚之長安縣尉」。(取材自豆瓣)

近期多部新劇陸續在豆瓣開分，都市、古裝、懸疑到年代題材全面交鋒。根據「搜狐」報導，其中以戰爭歷史劇「反人類暴行」以8.5分成為榜單領跑、也是少數突破8分門檻的作品，討論度與口碑同步走高。同時，陳妍希 主演的甜寵劇「狙擊蝴蝶」、霍建華主演的都市劇「他為什麼依然單身」也以接近7分的成績站穩中上段班。

TOP10「鳳凰台上」：豆瓣4.8分

任嘉倫 、彭小苒主演的古裝愛情劇「鳳凰台上」開分僅4.8分，成為榜單低分作品之一。外界討論焦點多集中在題材與敘事橋段既視感偏強，部分觀眾直言吸引力未能拉開差異化。

TOP9「梟起青壤」：豆瓣6.1分

迪麗熱巴、陳星旭主演的奇幻志怪劇「梟起青壤」以「人梟博弈」設定與動作場面吸睛，但得分落在6.1分，評價呈現兩極。討論中不少觀眾肯定氛圍營造與主演表現，同時也有聲音認為節奏掌控仍有提升空間。

TOP8「即刻上場」：豆瓣6.8分

胡先煦、周依然主演的職場群像劇「即刻上場」以律所實習競賽與年輕世代職場碰撞為主軸，豆瓣分數落在6.8分。劇集主打熱血成長與多角色線並進，吸引偏好群像與職場題材的觀眾入坑。

豆瓣十部高分陸劇榜單出爐。圖為「即刻上場」。(取材自豆瓣)

TOP7「狙擊蝴蝶」：豆瓣6.8分

陳妍希、周柯宇 主演「狙擊蝴蝶」同樣拿下6.8分，年上姊姊與年下少年重逢線成為話題點。外界普遍認為CP化學反應與戀愛張力帶動追劇熱度，也因姐弟戀設定引發不同觀感討論。

TOP6「他為什麼依然單身」：豆瓣6.9分

霍建華、朱珠主演「他為什麼依然單身」豆瓣6.9分，被視為年底檔期的都市黑馬之一。劇情聚焦「不婚」熟男在情感與生活抉擇中的碰撞，調性較偏輕喜與寫實，翻拍題材也引來原作粉比較討論。

TOP5「唐詭奇譚之長安縣尉」：豆瓣7.0分

「唐詭奇譚之長安縣尉」為「唐朝詭事錄」延伸番外，採短劇形式、單集約2分鐘，豆瓣7.0分。故事圍繞長安縣尉韋韜追查連環毒殺案展開，觀眾評價多集中在「質感優於一般短劇」但篇幅限制也影響鋪陳深度。

TOP4「時差一萬公里」：豆瓣7.1分

羅晉、任素汐主演「時差一萬公里」以生活向治癒風格取勝，豆瓣7.1分。劇情描寫主角在異國低谷中相互靠近、再回到故土重啟人生，觀眾普遍肯定兩位主演的日常戲細膩度。

豆瓣十部高分陸劇榜單出爐。圖為「時差一萬公里」。(取材自豆瓣)

TOP3「大生意人」：豆瓣7.2分

陳曉主演古裝經商劇「大生意人」豆瓣7.2分，近期以口碑竄升成為討論焦點。劇集以亂世商戰與主角逆襲線串起群像，豆瓣條目資訊顯示評分與關注度維持上行，製作質感與人物塑造是主要加分點。

豆瓣十部高分陸劇榜單出爐。圖為「大生意人」。(取材自豆瓣)

TOP2「老舅」：豆瓣7.6分

郭京飛、王佳佳主演的家庭年代喜劇「老舅」開出7.6分，成為年底檔期的高口碑「下飯劇」代表。故事以孩子視角回望「老舅」的人生折騰與時代記憶，笑點密集之餘也走溫馨治癒路線。

TOP1「反人類暴行」：豆瓣8.5分

榜首「反人類暴行」豆瓣8.5分，近期被多家媒體點名為年度高分之作之一。劇情以雙時間線展開，從史料整理與跨國取證切入731相關歷史，外界評論多聚焦其敘事結構、克制的影像風格與電影感完成度。