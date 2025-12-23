泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

許多人泡即溶咖啡可能會直接沖熱水，其實先用冷水調和成糊狀物再加熱水，能讓咖啡溶解更均勻，喝起來口感更佳。即溶咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karyna Panchenko）

想喝杯咖啡 提神時，即溶咖啡是快速又方便的選擇。提到泡咖啡，許多人想到的第一個步驟可能是沖熱開水，然而這種泡法容易產生未溶解的顆粒，喝起來有沙沙感。其實即溶咖啡可以溶於冷水，先快速用冷水調和成咖啡糊，之後再沖泡熱水喝起來的口感更佳。

Tasting Table報導，即溶咖啡的製作過程是將沖煮過的咖啡豆浸泡成濃縮液，再經過冷凍乾燥變成粉末或結晶狀。快速調和冷水咖啡糊有助於分解每顆咖啡粒，避免存放在罐子裡時結塊，但沖泡咖啡時可能無法完全溶解。具體而言，這種粉末稱為澱粉，是一種結構複雜的碳水化合物，需要額外步驟才能更好地溶於水。

要製作冷水咖啡糊，只需將即溶咖啡粉或顆粒像往常一樣倒進杯底，再加入足夠的冷水浸泡數秒，有點類似沖泡抹茶的過程。咖啡吸收水分的過程中，澱粉會逐步溶解，形成質地更均勻的糊狀物，更容易與熱水混合，沖泡咖啡不會留下顆粒感。

熱水與咖啡也有理想比例，根據個人對咖啡濃度偏好，通常每6到8盎司的熱水加入1到2茶匙即溶咖啡是很好的參考值。想讓咖啡喝起來更暖和，可以先在馬克杯中倒入滾燙開水泡1到2分鐘再倒掉，或是用電水壺加熱馬克杯，由於沖泡即溶咖啡的理想水溫是略低於沸點的華氏176度（約攝氏80度），所以電水壺內剩餘的水冷卻後剛好可以用於沖泡咖啡。