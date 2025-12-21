好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多。（路透）

在好市多 （Costco ）的購物體驗中，有幾個核心元素始終不可或缺。包括免費試吃、大份量包裝商品，以及多年來始終維持在1.5美元的熱狗套餐。除了這些經典特色之外，好市多正持續創新，以因應不斷變化的營運環境，為會員創造更多價值。隨著2025年進入尾聲，mashed指出，好市多倉儲門市2026年預計實施7大變革。

更多「非傳統」好市多新型態商店

多數消費者較為熟悉的非傳統好市多門市型態，應屬好市多商務中心（Costco Business Center）。由於營業時間更早、商品組合更加偏向大宗採購等多項關鍵差異，商務中心的購物體驗與一般好市多門市明顯不同。除此之外，美國阿拉斯加州 安克拉治目前設有一家專賣家具與家電的好市多門市。

好市多預計於2026年春季，於加州開設一間全新的「非標準型」獨立式加油站 。除了這項新穎的嘗試外，好市多也在2025年底宣布，有意持續拓展商務中心，但重點將放在加拿大市場。隨著全新門市配置的登場，以及對商務中心模式的優先擴展，「什麼樣的門市才算是好市多」的定義，將在2026年被重新塑造。

擴大標準倉儲據點布局

儘管非傳統型態門市預計在2026年逐步增加，好市多仍以標準的倉儲門市商業模式作為發展核心。進入2026會計年度（2025年9月1日起），好市多計畫再開設35家新的倉儲門市。

與2025年不同，好市多並未進一步說明有多少新門市位於海外市場。使數據更為複雜的是，其中有5家屬於門市遷址，而非進軍全新市場的展店。儘管如此，好市多的整體據點版圖仍在明顯擴張，展店速度大致與2025年的成長步調相當。

美食區導入會員驗證步驟

好市多美食區預計將於2026年開始導入額外的會員驗證步驟，顯示公司對於美食區使用限制的態度變得更加嚴格。顧客在美食區購入餐點時，將需要先掃描會員卡才能下單。一名Reddit論壇的用戶，11月也於當地好市多，發現尚未啟用的美食區掃描設備。

結帳導入新科技節省排隊時間

好市多各地門市自2025年起開始測試多項新技術，目的在於加快結帳與離場流程。好市多6月開放「掃描即走（scan-and-go）」系統，讓顧客在購物時，可透過應用程式直接掃描購物車內的商品並完成付款，之後再由員工掃描數位收據進行確認。

部分好市多門市今年下半年開始測試另一種裝置，讓員工可在顧客仍排隊等候結帳時，先行掃描其購物車內的商品。等顧客抵達櫃檯後，加快收銀員結帳速度。好市多在2025年第四季財報電話會議中承諾，將在全美各地門市推動升級版結帳技術。尚未採用這些系統的門市，預計於2026年將導入其中一項或兩項新技術，帶來更快速的購物體驗。

新系統提高藥局 定價透明度

好市多藥局自2026年1月1日起，與一家名為Nativus的公司展開合作，目標是簡化藥品的購買流程。Nativus是一家採用「成本加成（cost-plus）」定價模式的藥品福利管理公司。Nativus會員在好市多藥局購買藥品時，其價格將僅在好市多進貨成本的基礎上，加上固定的加成費用來計算。

擴大自有品牌產線以對抗通膨

好市多在9月的第四季財報說明會上，提出一套因應關稅與通膨壓力的策略，其核心正是好市多自有品牌「Kirkland Signature」。隨著2025年銷售持續成長，好市多認為主打高性價比的Kirkland商品，有助於消費者在2026年持續對抗物價上漲。

好市多計畫將部分Kirkland商品的生產地點，移至更接近銷售市場的區域，以降低運輸成本，並同步減少碳排放。雖然此舉可能壓縮部分外部品牌的陳列空間，但許多Kirkland商品本就由知名品牌代工，在品質相近的情況下，仍能以更實惠的價格吸引消費者。

調高員工時薪

好市多員工可望在2026年迎來更好的工作條件。好市多2025年3月敲定一項新的員工合約，將薪資結構中低薪級距員工的時薪調升0.50美元，而最高薪級距員工的時薪則調升1美元，至每小時30.90美元。最高時薪在2026年將提高至31.90美元。整體而言，好市多員工在2026年的薪資水準將創下新高。

