我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

「精靈公主」翻車？ 張韶涵新造型被酸顯老

「狙擊蝴蝶」姐弟戀引關注 年下男主周柯宇必知5件事

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「狙擊蝴蝶」劇中周柯宇與陳妍希雖有19歲年齡差，卻自然呈現11歲姐弟戀設定，毫無違和感。(取材自豆瓣)
「狙擊蝴蝶」劇中周柯宇與陳妍希雖有19歲年齡差，卻自然呈現11歲姐弟戀設定，毫無違和感。(取材自豆瓣)

根據「搜狐」報導，由陳妍希周柯宇主演的姐弟戀現代偶像劇「狙擊蝴蝶」近期熱播，其中周柯宇飾演的年下男主角「李霧」憑藉細膩情感與強烈反差魅力，成功擄獲觀眾目光，討論度迅速升溫，也讓他成為12月演藝圈最受矚目的新生代男神之一。

1. 美國出生 兄長陪伴成就堅韌成長

周柯宇2002年出生於美國，身高188公分，外型條件出眾，但「周柯宇」其實並非本名，而是出道後由經紀公司取的藝名，本名為周丹尼爾。童年時期父母離異，他曾在節目中坦言自己並非由父母帶大，而是自小由兩位哥哥照顧成長，兄弟間建立起深厚情感，也成為他面對人生低潮的重要依靠。

2. 練習生出道 選秀舞台躍升門面擔當

17歲時，周柯宇被楊冪創立的嘉行傳媒相中，以練習生身分踏入演藝圈，2019年以偶像團體成員正式出道，憑藉唱跳實力與亮眼外型迅速累積人氣。2021年參加選秀節目「創造營2021」，以深邃五官與獨特氣質被封為「門面擔當」，最終以高票數加入男子團體INTO1，再度引發關注。

周柯宇2002年出生於美國。(取材自微博)
周柯宇2002年出生於美國。(取材自微博)

3. 嘗試多元角色 青春戲路穩步拓展

在戲劇領域，周柯宇持續嘗試不同角色。早期主演網路劇「我曾記得那男孩」累積經驗，2023年於「以愛為營」中飾演芯片天才「易揚」，成功拓展戲路。今年在青春校園劇「樹下有片紅房子」中，細膩詮釋學生時期的友情與愛情，也被視為新生代青春劇代表作之一。

4. 年齡差無妨 「狙擊蝴蝶」年下男演技成功出圈

而讓他演員事業正式翻紅的，正是「狙擊蝴蝶」。劇中他與陳妍希雖有19歲年齡差，卻自然呈現11歲姐弟戀設定，毫無違和感。周柯宇將年下男在愛情中的自卑、依賴與成長刻畫得層次分明，哭戲與情緒轉折引發大量討論，成功以角色出圈。

「狙擊蝴蝶」劇中周柯宇與陳妍希雖有19歲年齡差，卻自然呈現11歲姐弟戀設定，毫無...
「狙擊蝴蝶」劇中周柯宇與陳妍希雖有19歲年齡差，卻自然呈現11歲姐弟戀設定，毫無違和感。(取材自豆瓣)

5. 愛狗愛電競 高顏值男星是好友

此外，周柯宇私下熱愛電競，曾參與實境節目「戰至巔峰」被封為「電競小說男主」，也曾在「超新星運動會」奪下男子個人擊劍冠軍，展現多才多藝的一面。他亦是知名愛狗人士，經常分享與愛犬的日常；交友圈中包括張凌赫、劉宇寧等高顏值男星，也讓他的話題度持續延燒。

周柯宇私下熱愛電競，也曾在「超新星運動會」奪下男子個人擊劍冠軍，展現多才多藝的一...
周柯宇私下熱愛電競，也曾在「超新星運動會」奪下男子個人擊劍冠軍，展現多才多藝的一面。(取材自微博)

陳妍希 周柯宇

上一則

假期行李大包小包 機上座位後排不要選、想好好睡覺坐這裡

延伸閱讀

12月劇集熱播排行 陳妍希「狙擊蝴蝶」衝第四、這齣登冠卻評價兩極

12月劇集熱播排行 陳妍希「狙擊蝴蝶」衝第四、這齣登冠卻評價兩極
「狙擊蝴蝶」轉型 陳妍希：看了「請吃飯漂亮姐姐」想拍姐弟戀

「狙擊蝴蝶」轉型 陳妍希：看了「請吃飯漂亮姐姐」想拍姐弟戀
陳妍希相差19歲戀愛腦「狙擊蝴蝶」逆轉勝關鍵曝光

陳妍希相差19歲戀愛腦「狙擊蝴蝶」逆轉勝關鍵曝光
「他為什麼依然單身」好評看不夠 回顧2025甜寵劇TOP10

「他為什麼依然單身」好評看不夠 回顧2025甜寵劇TOP10

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25
網路上充斥各種理財方法，有些不僅無法賺錢，還會讓人陷入財務問題。金錢示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

賠錢又可能吃上官司 這7種理財建議別跟風

2025-12-12 19:25

超人氣

更多 >
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁