葉片大小有別、多久一次？室內植栽也要定期「洗澡」

有在室內種植綠植的人都知道，定期澆水和提供充足日照讓植物健康生長，但有些人可能不知道，葉片累積太多灰塵也會影響光合作用的效率。Dengarden報導，園丁拉皮克（Jim Lapic）說，室內盆栽和其他靜置的家具一樣會累積灰塵，而冬季時因為待在室內的時間變長，門窗緊閉使空氣流通減少，會導致灰塵更難離開室內，再加上空氣乾燥，沒有水氣吸引灰塵，所以植物葉片更容易增加灰塵。

在田納西州納什維爾經營園藝 店的格林（Megan Green）說，植物以光合作用將光能量轉換成化學能，後續作為各種反應的燃料，而因為光合作用發生在葉子上，葉片上的灰塵便會形成阻礙，像是給植物擦上防曬油，所以定期清理葉片，避免灰塵累積很重要。

想清理葉片上的灰塵，最常見的方法是使用廚房紙巾或毛巾，拉皮克說，這個方法適合盆栽不多、植物葉片較大或是時間較充裕的人；但對於植物葉片小或是時間不多的人來說，可能太麻煩。另一種方法是使用噴霧瓶對著葉子噴水，建議從植物頂端開始往下噴，讓灰塵由上方葉片自然流動到下方葉片，缺點是會弄濕周圍環境，因此要事先準備毛巾；最好把盆栽移到戶外再噴水，後續就不用做太多清理工作。

格林說，對於葉片或植株較小的盆栽，可以用筆刷刷掉葉子上的灰塵，應使用乾淨、最好是只用於清理植物的筆刷，將筆刷放在盆栽旁邊更容易取用。至於葉片面積大又較硬的植物，可以溫和地用蓮蓬頭沖洗，拉皮克說，推薦將蓮蓬頭調整到低水壓模式，並用微溫的水溫柔沖洗植物，沖完後將植物留在浴缸裡直到多餘的水都滴落。沖洗植物的另一個好處是可以沖掉葉蟎、蚜蟲和粉介殼蟲等害蟲。

格林說，想讓植物看起來更容光煥發，清完灰塵後葉片可塗上稀釋苦楝油混合液，苦楝油有助於預防室內常見的害蟲，是很實用的多功能物品，並非必要但能讓植物看起來更好。拉皮克說，不需要每天都清理灰塵，只要澆水時用手指抹過葉片，如果能留下一道痕跡，就表示是時候清理葉片，根據落塵量通常一周清理一次。

拉皮克說，想減少室內灰塵累積還可以在天花板裝吊扇，目的不是直接對著植物吹風，而是透過低速運轉增加空氣流通。清理室內植物的灰塵可以納入居家清潔的工作之一，養成習慣後甚至能成為一項放鬆身心的活動。