馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

理想情況下，住家的任何排水系統本應順暢運作，不會產生噪音或異味，但許多住戶在面對浴室或馬桶出現咕嚕作響與堵塞時，經常得處理棘手的管線問題。網站HuffPost採訪多名水電工，請他們分享多年經驗中住戶最常犯的錯誤，以及在浴室裡「絕對不會做」的行為，提出多項應避免的事供民眾參考。

1. 別把可沖式濕紙巾丟進馬桶

奧克拉荷馬市水電工A.J. 詹金斯（AJ Jenkins）指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」。來自費城的水電工凱莉·艾爾蘭（Kelly Ireland）也強調，這些濕紙巾可能造成管線嚴重堵塞，甚至導致最後得花上1萬美元把前院挖開。她指出，濕紙巾並不會分解，尤其是老舊鑄鐵管路，問題更嚴重。有些情況需要花兩天疏通，最後只能整段挖除。她補充，若一定要用濕紙巾，請丟垃圾桶而非馬桶。

2. 別把衛生棉丟進馬桶

水電工提醒，不應將衛生棉或生理用品丟入馬桶，以免造成更難處理的堵塞。艾爾蘭指出，「你曾把衛生棉放進水裡嗎？它會立刻膨脹」，因此沖入管線後後患無窮。

3. 不會只依賴 Drano（化學通管劑）來疏通

報導指出，將Drano等化學通管劑倒進浴缸試圖清除毛髮堵塞，可能造成更大破壞。艾爾蘭警告，若使用者不了解自家且老舊的管線，化學成分可能腐蝕管道，甚至導致「客廳開始下雨」。此外，化學品也可能將堵塞物推往管線深處，使問題更難處理。詹金斯亦提醒，小蘇打加醋的DIY方法不適用於洗手台，因為會侵蝕橡膠墊圈。艾爾蘭表示，若可能，最安全方法仍是使用馬桶吸。

4. 不安裝可調式P型存水彎（P-trap）

詹金斯指出，可調式P型存水彎常被視為DIY便利解，但問題多於效果。他說其凹槽易累積毛髮與雜質，造成頻繁堵塞，且疏通時通常需拆整組排水系統。他建議一開始就選用標準「滑動螺帽墊圈式存水彎」，能從長遠來看節省時間並避免反覆處理堵塞。

5. 在修漏水管線時不要讓水保持開啟

報導引用明尼亞波利斯水電學徒卡莉·凱瑞（Carly Carey）表示，維修疑似漏水的設備時，務必先關閉該管線的水源，她說：「我永遠不會在沒有可靠止水閥的情況下維修。」若止水閥失靈，水可能會大量湧出造成更大破壞。若設備本身沒有止水閥，應先找到家中的總止水閥，通常位於熱水器附近、地下室或房屋外靠近地基的位置。

6. 不要用漂白錠來清潔馬桶

專家指出，馬桶水箱內的藍色清潔錠與漂白錠會腐蝕水箱零件，導致頻繁更換。艾爾蘭表示，清潔錠放越久，越可能侵蝕塑膠與橡膠零件。密蘇里州哥倫比亞市管線公司Mr. Rooter Plumbing補充，化學錠長期溶解可能造成漏水與沖水機制受損。他們建議使用蒸餾白醋作為更安全的去污方式。