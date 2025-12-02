我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

理想情況下，住家的任何排水系統本應順暢運作，不會產生噪音或異味，但許多住戶在面對浴室或馬桶出現咕嚕作響與堵塞時，經常得處理棘手的管線問題。網站HuffPost採訪多名水電工，請他們分享多年經驗中住戶最常犯的錯誤，以及在浴室裡「絕對不會做」的行為，提出多項應避免的事供民眾參考。

1. 別把可沖式濕紙巾丟進馬桶

奧克拉荷馬市水電工A.J. 詹金斯（AJ Jenkins）指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」。來自費城的水電工凱莉·艾爾蘭（Kelly Ireland）也強調，這些濕紙巾可能造成管線嚴重堵塞，甚至導致最後得花上1萬美元把前院挖開。她指出，濕紙巾並不會分解，尤其是老舊鑄鐵管路，問題更嚴重。有些情況需要花兩天疏通，最後只能整段挖除。她補充，若一定要用濕紙巾，請丟垃圾桶而非馬桶。

2. 別把衛生棉丟進馬桶

水電工提醒，不應將衛生棉或生理用品丟入馬桶，以免造成更難處理的堵塞。艾爾蘭指出，「你曾把衛生棉放進水裡嗎？它會立刻膨脹」，因此沖入管線後後患無窮。

3. 不會只依賴 Drano（化學通管劑）來疏通

報導指出，將Drano等化學通管劑倒進浴缸試圖清除毛髮堵塞，可能造成更大破壞。艾爾蘭警告，若使用者不了解自家且老舊的管線，化學成分可能腐蝕管道，甚至導致「客廳開始下雨」。此外，化學品也可能將堵塞物推往管線深處，使問題更難處理。詹金斯亦提醒，小蘇打加醋的DIY方法不適用於洗手台，因為會侵蝕橡膠墊圈。艾爾蘭表示，若可能，最安全方法仍是使用馬桶吸。

4. 不安裝可調式P型存水彎（P-trap）

詹金斯指出，可調式P型存水彎常被視為DIY便利解，但問題多於效果。他說其凹槽易累積毛髮與雜質，造成頻繁堵塞，且疏通時通常需拆整組排水系統。他建議一開始就選用標準「滑動螺帽墊圈式存水彎」，能從長遠來看節省時間並避免反覆處理堵塞。

5. 在修漏水管線時不要讓水保持開啟

報導引用明尼亞波利斯水電學徒卡莉·凱瑞（Carly Carey）表示，維修疑似漏水的設備時，務必先關閉該管線的水源，她說：「我永遠不會在沒有可靠止水閥的情況下維修。」若止水閥失靈，水可能會大量湧出造成更大破壞。若設備本身沒有止水閥，應先找到家中的總止水閥，通常位於熱水器附近、地下室或房屋外靠近地基的位置。

6. 不要用漂白錠來清潔馬桶

專家指出，馬桶水箱內的藍色清潔錠與漂白錠會腐蝕水箱零件，導致頻繁更換。艾爾蘭表示，清潔錠放越久，越可能侵蝕塑膠與橡膠零件。密蘇里州哥倫比亞市管線公司Mr. Rooter Plumbing補充，化學錠長期溶解可能造成漏水與沖水機制受損。他們建議使用蒸餾白醋作為更安全的去污方式。

上一則

落魄海歸夫妻笑中帶淚 「時差一萬公里」4看點口碑走高

延伸閱讀

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免
飛機上細菌多 學者建議返家必做1事降低生病風險

飛機上細菌多 學者建議返家必做1事降低生病風險
在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物

在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國