末日預言？宗教領袖預言「彗星撞地球」 NASA回應了

這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯示，「3I/ATLAS」彗星19日劃過太空，當時距離地球3.06億公里。（美聯社）

巴基斯坦 宗教領袖、神祕主義者夏希（Riaz Ahmed Gohar Shahi）2000年出版著作《神的宗教》，書中預言2025年底將會有一顆彗星撞地球，引爆世界末日。夏希的信徒聲稱，這是上帝對人類道德淪喪的懲罰，包括核武引發無止盡的戰爭。儘管如此，美國太空 總署（NASA ）及其他航太 機構尚未有任何消息。

夏希預言：彗星將導致世界末日

每日郵報報導，夏希在書中寫道，「一顆彗星被送向地球，意圖徹底毀滅世界」，並指出彗星預計會在未來20至25年內撞擊地球，「那將是世界末日」。此外，夏希也在書中提及，「彗星碎片已於兩年前墜落木星」，科學家甚至正計劃在彗星撞地前移居月球或其他行星。

夏希的追隨者聲稱，即將到來的彗星撞擊將引發大規模地震、海嘯 和社會崩潰，標誌著當前世界秩序的終結。他們認為，這種天譴源自於人類的道德淪喪，包括核武引發無止盡的戰爭，以及因微小分歧而互相殘殺。值得一提的是，在這本書出版一年，夏希在2001年9月於倫敦神秘失蹤。他的信徒聲稱，如今應為84歲的夏希仍活著，只是在躲避世人的視線。

NASA：無任何「撞地威脅」天體

儘管預言流傳多年，NASA及全球天文機構的資料均指出，目前沒有任何天體在2026年前對地球構成威脅。包括過去曾引發關注的小行星「阿波菲斯」（Apophis）在內，多顆天體都已被移出潛在威脅名單。現階段最受關注的是跨星際訪客「3I/ATLAS」，但其在12月19日最接近地球時仍距離1.7億英里，並不會造成危險。

此外，科學紀錄顯示，在夏希的書出版之前，唯一顯著的木星撞擊事件發生於1994年，為休梅克-李維9號彗星（Shoemaker-Levy 9）分裂後撞上木星，時間與夏希描述並不相符。

末日將至？宗教領袖預言年底「彗星撞地球」 NASA未有消息

