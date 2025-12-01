我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

末日預言？宗教領袖預言「彗星撞地球」 NASA回應了

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯示，「3I/ATLAS」彗星19日劃過太空，當時距離地球3.06億公里。（美聯社）
這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯示，「3I/ATLAS」彗星19日劃過太空，當時距離地球3.06億公里。（美聯社）

巴基斯坦宗教領袖、神祕主義者夏希（Riaz Ahmed Gohar Shahi）2000年出版著作《神的宗教》，書中預言2025年底將會有一顆彗星撞地球，引爆世界末日。夏希的信徒聲稱，這是上帝對人類道德淪喪的懲罰，包括核武引發無止盡的戰爭。儘管如此，美國太空總署（NASA）及其他航太機構尚未有任何消息。

夏希預言：彗星將導致世界末日

每日郵報報導，夏希在書中寫道，「一顆彗星被送向地球，意圖徹底毀滅世界」，並指出彗星預計會在未來20至25年內撞擊地球，「那將是世界末日」。此外，夏希也在書中提及，「彗星碎片已於兩年前墜落木星」，科學家甚至正計劃在彗星撞地前移居月球或其他行星。

夏希的追隨者聲稱，即將到來的彗星撞擊將引發大規模地震、海嘯和社會崩潰，標誌著當前世界秩序的終結。他們認為，這種天譴源自於人類的道德淪喪，包括核武引發無止盡的戰爭，以及因微小分歧而互相殘殺。值得一提的是，在這本書出版一年，夏希在2001年9月於倫敦神秘失蹤。他的信徒聲稱，如今應為84歲的夏希仍活著，只是在躲避世人的視線。

NASA：無任何「撞地威脅」天體

儘管預言流傳多年，NASA及全球天文機構的資料均指出，目前沒有任何天體在2026年前對地球構成威脅。包括過去曾引發關注的小行星「阿波菲斯」（Apophis）在內，多顆天體都已被移出潛在威脅名單。現階段最受關注的是跨星際訪客「3I/ATLAS」，但其在12月19日最接近地球時仍距離1.7億英里，並不會造成危險。

此外，科學紀錄顯示，在夏希的書出版之前，唯一顯著的木星撞擊事件發生於1994年，為休梅克-李維9號彗星（Shoemaker-Levy 9）分裂後撞上木星，時間與夏希描述並不相符。

末日將至？宗教領袖預言年底「彗星撞地球」　NASA未有消息

TVBS新聞網

NASA 太空 巴基斯坦 航太 海嘯

上一則

12月1日星座運勢 雙子理財勿墨守成規 水瓶留意上門拜訪的陌生人

下一則

劍指微軟？亞馬遜聯手Google推出多雲端服務

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地