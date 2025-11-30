在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物

園藝專家推薦茉莉、梔子花等11種適合種在室內且會散發幽香的植物。圖為茉莉花。（取材自unsplash.com@Luchie C.）

對園藝 愛好者來說，在不同季節聞到戶外的花朵散發的香味，是讓他們投身庭院辛勤工作的最大動力。如果想在家中也能嗅到那些芬芳，園藝專家推薦適合種在室內又有幽香的植物，讓人在家中坐也能被花香包圍。

Martha Stewart報導，網路苗圃公司Plant Addicts的默瑟（Jessica Mercer）和Costa農場（Costa Farms）的園藝學家漢考克（Justin Hancock），分享他們認為適合種在室內又散發香味的植物，從茉莉花到梔子花，以下是讓家中一整年聞起來就像個美麗花園的11種植物以及栽種方法。

1. 四季橘（Calamondin Orange）

高度：6至10英尺

生長條件：陽光充足；稍微乾和酸性的土壤

除非手動授粉，否則四季橘不會結果，但仍有柑橘香味。默瑟說，四季橘會開星形的小白花，散發甜甜的花香，建議放在家中日照最多的地方，夏季時可以移至室外，讓它們獲得更多紫外線。

2. 梔子花（Gardenia）

高度：可以長至4英尺高

生長條件：早上需要陽光，下午移至有陰影處；酸性土壤

默瑟說，梔子花以無論在室內還是室外都嬌貴難養而聞名，它們偏好潮濕和溫暖的環境來成就其嬌豔，但美麗的花朵絕對值得那些付出的努力。

3. 麗格海棠（Tea Rose Begonia）

高度：在花盆中約12英寸

生長條件：沒有陽光直射但光線明亮的環境；肥沃、潮濕、排水性佳的土壤

默瑟說，大多數的秋海棠不以香味著稱，但仍有一些品種有淡香，麗格海棠就是其中的典型例子。麗格海棠整年都會開大量淡粉紅色的花朵，它們喜愛潮濕的環境，在溼度約50%的環境花開得最好。

4. 月桂（Bay Laurel）

高度：4至8英尺

生長條件：全日照到半日陰；潮濕、排水能力好的土壤

如果喜歡藥草香而非甜甜的香味，默瑟說可以種常綠的月桂，其葉子特別是摩擦或碾碎後有香脂、草藥和柑橘的味道。

5. 球蘭（Hoya）

高度：4至6英尺

生長條件：日照充足；排水性佳的土壤

球蘭的葉子形狀各異，也有白色、粉紅色、紫色等多種顏色，漢考克說球蘭大多數的品種都會開簇狀、有蠟質光澤的星形花朵，聞起來有巧克力、柑橘或香草的味道，他最喜歡的品種之一是Hoya carnosa Rubra，花簇很大，葉片很厚且中間的顏色是奶油金，在日照充足的環境，一整年都能斷斷續續開花。

6. 西番蓮（Passionflower）

高度：2至15英尺

生長條件：全日照；排水能力佳的土壤

漢考克說，大多數的西番蓮沒有香味，但香草奶油（Vanilla Cream）這個品種例外，其白色花朵有蜂蜜的味道，一整年都會開花，而且高度比其他很多常見的西番蓮還矮，很適合種在屋內，無需頻繁修剪來抑制高度；上午花朵會打開，通常到中午會閉合，種植時要放在確保能聞到味道的地方。

7. 茉莉花（Arabian Jasmine）

高度：6至10英尺

生長條件：全日照；排水能力佳的土壤

漢考克說，雖然茉莉花通常種在室外，但他也看過在陽光充足的辦公室成功越冬還開花的茉莉。

漢考克說，茉莉很特別，不是藤本植物卻長得細長，需要經常修剪，否則很難成為株型優美的灌木，但花非常漂亮，像珍珠的白色小花優雅地散發清香。茉莉花花瓣有分單瓣和雙瓣的品種，根據他個人經驗，單瓣開的花通常比雙瓣的多。

8. 香葉天竺葵（Scented Geranium）

高度：12至18英尺

生長條件：全日照；排水能力佳的土壤

天竺葵屬有數十種品種，漢考克推薦的三種首選為Atomic Snowflake、Chocolate Mint及Orange Fizz，他說Atomic Snowflake的葉片很大、軟軟的且有絨毛，上面有不規則的奶油白色雜色，搓揉後有柑橘的清香和淡淡花香；Chocolate Mint是他的另一個心頭好，葉片大且有絨毛，中心有紫色斑點，散發薄荷和巧克力的味道，而Orange Fizz就如同品種名，聞起來有橘子汽水味。

9. 非洲茉莉（Stephanotis）

高度：3至4英尺

生長條件：全日照；排水能力佳的土壤

漢考克形容這是美麗的開花藤蔓植物，純白色的星形花朵有蠟質光澤，葉子很厚，纏繞在竿子或藤架上很有趣，若日照充足，春季到秋季間就會斷斷續續開出一簇簇花朵，香味濃郁。

10. 尤加利（Eucalyptus）

高度：3英尺

生長條件：全日照；排水能力佳的土壤

尤加利有泥土香味，漢考克說尤加利的有趣之處在於葉片而非花朵全年都散發香味。尤加利也是景觀植物，有向上生長的特性，葉片圓潤且呈銀藍色，若能提供足夠日照和耐心，可以培育成一棵樹。

11. 白拉索蘭（Lady of the Night Orchids）

高度：6英寸

生長條件：部分日照；排水能力佳的土壤

美麗的白拉索蘭又稱「夜夫人」，全年開花頻繁且花如其名，夜晚時香氣特別濃郁；默瑟說白拉索蘭有濃郁香甜的香味，味道和鈴蘭相似。