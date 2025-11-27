搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔

醫生指出，車內安全帶扣帶、窗戶開關和車門把手是有最多細菌的三個地方，搭車時和搭車後要多注意手部清潔。車內示意圖。（取材自unsplash.com@Mohamed B.）

不想自己開車時，計程車和Uber是個好選擇，但在搭車便利的同時，千萬別忽視暗藏的風險；專家表示，汽車內有多個司機和乘客會頻繁接觸的區域很容易滋生細菌，因此建議搭完車後手部清潔消毒非常重要，也要記得避免用手觸摸臉部，減少被傳染疾病的機會。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，匹茲堡大學醫學中心感染預防和醫院流行病學主任斯奈德（Graham Snyder）說，我們並非住在一個無菌的環境，周遭所有物品的表面都可能有細菌、真菌和病毒。

休士頓大學藥學系教授加里（Kevin W. Garey）說，最容易滋生細菌的地方被稱為「高接觸區域」（high-touch areas），就如同這個名字，計程車中的高接觸區域就是乘客上車時大多數人會碰觸的區域。

報導指出，這代表當乘客上車接觸這三個區域時，可能接觸到細菌；這三處分別為安全帶扣、車門把手、車窗開關。亞利桑納大學社區環境和政策系主任萊諾斯（Kelly A. Reynolds）說，這三處容易暗藏最多細菌，因為它們沒有孔洞且每位乘客都會碰到，因此微生物容易聚集並轉移到手上。

萊諾斯說，表面移轉在計程車或共享車內是有可能發生的，特別是會造成腸胃疾病的細菌和病毒如大腸桿菌和諾羅病毒，這些病菌在環境表面可以存活數天至數周，至於如新冠病毒或流感 病毒的呼吸道病原體，和在狹小的車內空間共同呼吸相比，表面傳染的機率較低。

如果擔心被傳染呼吸道疾病，斯奈德建議戴上口罩，這樣能在和他人近距離接觸時減少病毒透過空氣傳染病毒的風險，接種流感、新冠、呼吸道融合病毒及肺炎鏈球菌疫苗可以降低接觸相關病毒時患病的風險。

斯奈德說，當病患打噴嚏、咳嗽或用有病菌的手觸摸物體表面時，呼吸道病原體就會汙染物體表面，在他之後搭車的乘客若用手摸了有病菌的表面，沒有清潔手部又摸自己的鼻、口、臉或眼睛，就可能生病。

摸過被汙染的表面後，手部清潔很重要，這能避免被傳染。理想的做法是用肥皂和水清洗雙手，若無法，也可以用有酒精的搓手液清潔雙手，但要知道這並不能殺死所有病菌，像諾羅就無法被酒精消滅。

若想更進一步預防被傳染，萊諾斯說可以用殺菌濕紙巾擦拭車內的高接觸區域和手機螢幕，手機螢幕也是高接觸區域，很容易交叉傳染，這個清潔方法著重於在特定時刻對高接觸區域消毒，而非任意過度使用消毒產品。