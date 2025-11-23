牆上香蕉暴紅 藝術家作品「18K金馬桶」拍出1210萬美元

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為101.2公斤。（蘇富比提供）
曾以「牆上香蕉（Comedian）」全球暴紅的義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）又來了。他2016年打造的「18K 金馬桶」日前登上紐約蘇富比（Sotheby's），以 1210萬美元成交，超狂紀錄再添一筆。

金馬桶取名「美國」諷刺過度財富

紐約郵報（New York Post）報導，卡特蘭2016年打造兩座「18K 金馬桶」，一座匿名收藏家取得，另一座曾展示在紐約古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum），不過隨後在英國展演期間失竊，至今下落不明。

卡特蘭打造的黃金馬桶可以沖水、正常使用，重量高達101公斤。卡特蘭曾表示，他創作初衷是為了諷刺美國的極端過度財富，並留下經典名言：「不管你吃的是價值200美元的午餐還是價值2美元的熱狗，從上廁所的角度來看，結果都是一樣的。」

報導指出，先前由匿名收藏家取得的黃金馬桶登上紐約蘇富比，官方形容此物是「對藝術創作與商品價值碰撞的尖銳評論」。拍賣當天，金馬桶從起標價1000萬美元，一路上升至1210萬美元，最終落槌成交，引發轟動。

卡特蘭此前因「牆上香蕉（Comedian）」全球暴紅。(路透)
這項成交標誌著卡特蘭的超狂紀錄再添傳奇，此前他以「牆上香蕉」暴紅。當時這項藝術品以600萬美元成交，堪稱「史上最貴香蕉」，引發世界轟動。

牆上香蕉爆紅！藝術家作品「18K金馬桶」　蘇富比拍出3.77億

TVBS新聞網

義大利 拍賣

