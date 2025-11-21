我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
健康飲食網站指出，甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。(取材自Unsplash @Jacinto Diego)
健康飲食網站指出，甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。(取材自Unsplash @Jacinto Diego)

在挑選食物時，品質、味道與營養素固然重要，但對許多人而言，烹調的便利性與時間效率同樣關鍵。罐頭食品向來被視為節省備餐時間的常備食材，價格通常也較為親民。由加拿大營養師協會（Dietitians of Canada）創立的網站Unlock Food甚至指出，「罐裝番茄」因加熱保存技術所以含有更高的茄紅素。然而，罐頭食品仍因為食材經過過度加工導致營養價值流失。據Yahoo新聞報導指出，有7種罐頭食品在採購時可以考慮避免購買。

1. 糖漿罐裝水果

甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。滑鐵盧食物銀行指出，以糖漿包裝的罐裝水果糖分驚人。依加拿大衛生部資料，輕糖漿罐裝水果已含每日建議攝取量21%的糖分，超過標示上判定「含量高」的15%標準。此外，罐製過程也會降低水果中的水溶性維生素C與多數維生素B，Livestrong 指出這類營養素在罐製後大量流失。

2. 罐裝濃湯

罐裝濃湯看似由肉類、豆類、蔬菜與湯底組成，應具營養價值，但多數罐裝濃湯的鹽分含量過高。加拿大健康研究院（CIHR）研究顯示，濃縮與即食湯品是包裝食品中鈉含量最高的種類之一，也是加拿大人鈉攝取來源的大宗，與罐裝及醃漬蔬菜並列。儘管如此，罐裝濃湯仍具便利性與可近性，許多品牌也推出低鈉版本供選擇。

3. 罐裝蔬菜

CIHR調查發現，近30％罐裝蔬菜的鈉含量超標，且各品牌差異巨大，每100克食品從0到2800毫克不等。若罐裝蔬菜能提升蔬果攝取，可選擇低鈉產品。Unlock Food指出以下標示表示每份含鈉少於5毫克，包括「無鈉／無鹽」、「鹽分為零」、「未加鹽」等；其次為每份低於140毫克的「低鈉」、「低鹽」。需注意標示「減鈉」或「較低鈉」僅代表比原版減少，原產品仍可能高鈉，「無添加」亦不表示鈉含量低。

4. 罐裝預煮義大利

預煮義大利麵與醬汁罐裝食品因高糖高鹽而被視為最不健康的罐頭之一。以Heinz Alphaghetti為例，每罐含1490毫克鈉與18公克糖，分別為每日建議攝取量的65%與18%。由於含有大量不良營養成分，專家建議自製義大利麵與醬料更為健康。

健康飲食網站指出，多數不健康罐頭食品的問題在於高糖或高鹽，而非罐製過程本身；罐頭...
健康飲食網站指出，多數不健康罐頭食品的問題在於高糖或高鹽，而非罐製過程本身；罐頭食品示意圖。(取材自Unsplash @Jacob McGowin)

5. 罐裝辣味肉醬（Chili）

罐裝辣味肉醬雖是忙碌時的快速選擇，但其營養結果與罐裝義大利麵類似，同樣高鈉。CIHR研究指出，逾43%的罐裝與耐放型餐食超過建議鈉含量。以Stagg Chili為例，一罐425克含1430毫克鈉，占每日建議值62%，並含14%的每日建議糖分。

6. 罐裝烘豆（Baked Beans）

罐裝豆類營養起伏不定，若挑選得宜，是方便的高蛋白來源。但部分罐裝豆鹽分偏高，主要來自罐中液體，因此Unlock Food建議選擇無添加鈉版本或先將液體瀝除。然而，烘豆因以甜味糖漿烹煮且無法瀝除，被視為較不健康。根據FatSecret Canada，Heinz烘豆每份含520毫克鈉（每日建議值23%）以及近9公克糖。

7. 罐裝肉類

罐裝香腸、鹹牛肉、Spam等罐頭肉類雖含糖量不高，但普遍含鈉量偏高。維也納香腸每份約1095毫克鈉，接近每日建議值一半；Spam每份則為560毫克，占24%。儘管不是最糟糕的食品，但不宜頻繁購買。

如何挑選較健康的罐頭食品

多數不健康罐頭食品的問題在於高糖或高鹽，而非罐製過程本身。Canadian Food Focus指出，大部分罐頭食品的營養仍相當完整。真正影響健康的是食品製備方式，消費者可透過選擇低糖、低鈉版本來保留罐頭食品的便利性與營養。

義大利 加拿大

上一則

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

下一則

福來雞將推限時升級版早餐 粉絲：現在就想吃

延伸閱讀

吃貨／吃義大利麵 廚師最愛3醬汁

吃貨／吃義大利麵 廚師最愛3醬汁
3蔬菜可防脂肪堆積 研究：保護身體免受糖分損害

3蔬菜可防脂肪堆積 研究：保護身體免受糖分損害
到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼

到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼
養生／膳食纖維改變腸道菌群 主動消耗有害果糖

養生／膳食纖維改變腸道菌群 主動消耗有害果糖

熱門新聞

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

2025-11-15 23:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」