我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包養200女、立性癖合約…小米前總監被爆婚外情

被北約秘書長叫「爸爸」 川普幽默稱：他喜歡我

家中有這3生肖等橫財進門 屬龍創造財富、他人脈最廣

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
家中若有特定3個生肖成員，可能帶來橫財進門、富貴有餘的好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
家中若有特定3個生肖成員，可能帶來橫財進門、富貴有餘的好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

生肖文化中向來流傳各種富貴吉祥的說法，根據《搜狐》報導指出，家中若有特定3個生肖成員，可能帶來橫財進門、富貴有餘的好運，包括屬龍、屬猴與屬豬的家人，他們各具獨特的個性與財運特質，可能成為家庭財富的潛在助力，這些生肖不僅象徵吉祥，也在實際生活中展現出吸金能力，成為家庭穩定與發展的關鍵角色。

屬龍

首先，屬龍者被形容為天生氣質非凡、具有領袖魅力。在傳統觀念中，龍象徵尊貴與權威，屬龍之人通常志向遠大、具備長遠眼光。無論是職場還是投資領域，屬龍者往往能把握時機，做出果斷決策，進而為家庭創造實質財富。若家中有此成員，可能同時提升家庭的正面氣場與理財判斷力。

屬猴

其次，屬猴的人則以聰明機靈、社交廣闊見長。他們對新事物充滿好奇，經常能發現他人忽略的財富契機。文章強調，屬猴者思維靈活，能在變動環境中找到生機，且人脈資源豐富，可能為家中引入合作良機或商業突破口。他們的存在，宛如為家庭注入不斷創新的動能。

屬豬

最後，屬豬者被形容為性格溫和、心地善良，具有穩定的財運。他們不急功近利，卻能在關鍵時刻做出正確判斷，默默為家庭累積財富。文中提到，屬豬之人的豁達與智慧，有助營造和諧的居家氛圍，而這樣的家庭環境，往往是累積長遠財富的最佳基礎。

報導指出，生肖文化本質上屬於一種傳統的文化象徵，並不能決定一個人實際的人生走向或家庭財富的多寡。然而，這些象徵背後所承載的吉祥寓意與美好期待，卻往往能在心理層面帶來激勵作用。

生肖運勢

上一則

關節是否還年輕 在家花30秒就能測試出來

延伸閱讀

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛
4生肖女晚年不臥床不缺錢 屬龍樂觀最長壽、她自律生活不怕老

4生肖女晚年不臥床不缺錢 屬龍樂觀最長壽、她自律生活不怕老
三生肖6月下旬命運大翻轉 屬鼠最旺 正財偏財一起來

三生肖6月下旬命運大翻轉 屬鼠最旺 正財偏財一起來
做人不小氣、賺錢大機遇 4生肖格局大是吸金傳奇

做人不小氣、賺錢大機遇 4生肖格局大是吸金傳奇

熱門新聞

四星座組合是最佳伴侶。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

2025-06-22 00:00
示意圖／123RF

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

2025-06-20 18:25
「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025-06-19 20:35
女子分享個人健身經驗，從激烈的有氧運動改為強度較低的肌力訓練後，讓她的減肥效果更明顯。健身示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nutrisense Inc）

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

2025-06-22 21:35
四生肖從小被寵到大，人緣最好。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

2025-06-19 23:35
清潔專家說，用檸檬就能輕鬆去除淋浴拉門上的水垢。淋浴間示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Curtis Adams）

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

2025-06-24 20:35

超人氣

更多 >
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」