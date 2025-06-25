白玉蘭獎入圍劇網路投票排名 劉亦菲夯劇上榜、第一名黑馬之姿

「玫瑰的故事」結尾在北京古龍路取景，讓觀眾印象深刻。（取材自新京報）

第30屆白玉蘭獎提名名單公布後，引發網友熱烈討論。根據「搜狐」報導，儘管正式頒獎尚未舉行，但「最佳中國電視劇」的競爭已在觀眾票選中提前展開，涵蓋年代、現代、刑偵等類型的十部劇集中，前五名結果也隨之曝光。

第五名為「我的阿勒泰」，該劇改編自李娟同名散文，以電影化鏡頭展現阿勒泰風光與民生，女主角馬伊琍改變形象演出並獲最佳女主角提名。該劇入圍戛納電視劇節，創下多項紀錄，包括首部以散文改編入圍白玉蘭獎的劇集，導演滕叢叢也是首位獲白玉蘭提名的85後女導演。

「我的阿勒泰」甫上映就熱播，是罕有的哈薩克語影視劇爆紅的例子。(圖／取自微博)

第四名為「玫瑰的故事」，改編自亦舒小說，由劉亦菲 主演。劇中劉亦菲演繹角色黃亦玫的情感與年齡跨度，表現獲肯定。林更新亦憑劇中角色獲最佳男配角提名。該劇話題度與製作品質兼具，服裝與場景設計亦符合時代感。

劉亦菲演出「玫瑰的故事」。（取材自微博）

第三名「慶餘年2」作為前作續集，延續第一季風格，由張若昀領銜主演，原班人馬回歸。劇情緊湊、懸念頻出，朝堂與江湖並進，特效與製作水準維持高品質。雖然熱度破紀錄，但觀眾意見分歧，有人認為續作略遜前作驚艷程度。

張若昀(後)、李沁主演「慶餘年第二季」。(圖／Disney+提供)

第二名為現實主義題材劇「山花爛漫時」，聚焦華坪女子高中校長張桂梅的真實事跡。宋佳為詮釋角色深入生活體驗，演技展現角色堅毅與無私。劇集注重細節與真實情感，播出後評價甚高，宋佳與劇組回訪學校捐款的行動亦獲好評。

宋佳在「山花爛漫時」刻畫張桂梅，帶領大山女孩逆風翻盤。(取材自微博)

暫列票選第一的「小巷人家」講述八、九十年代蘇州小巷居民故事，以鄰里互動反映時代變遷。該劇獲白玉蘭七項提名，聚焦普通民眾生活，人物設定與場景布置真實細緻，情感表達溫暖真摯，受到觀眾高度認可。

「小巷人家」海報。（取材自豆瓣電影）

儘管網路投票成績尚未與正式評選結果掛鉤，但是否會影響評審判斷也引發討論。有觀點認為白玉蘭獎重專業不受民意左右，亦有聲音指出觀眾支持應成為評價依據之一。最終花落誰家仍待頒獎典禮揭曉。