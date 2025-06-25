好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多的多項商品被認為價格便宜又品質好，其中有7項10元左右的商品被認為CP值極高。好市多示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Marcus Reubenstein）

好市多 （Costco ）顧客習慣以先用較多錢購買大份量的商品來省錢，但用這個方法省錢不需先花好幾百元，因為好市多有很多不到10元CP值卻很高的商品；Eat This, Not That報導，從洗碗布到零食、早餐穀片到日常生活用品，好市多有各種價錢親民又值得買的商品，以下是7款好市多不到10元的超值商品。

1. French’s經典黃芥末醬（French’s Classic Yellow Mustard）

French’s經典黃芥末醬30盎司裝兩入組只要5.39元，是很受歡迎的醬料。一名網友說，這是她最愛的黃芥末醬，好市多的價錢最便宜，另一名網友也說這款黃芥末醬在好市多買最划算，是家中必囤的醬料。

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2. Cheerios穀片（Cheerios Cereal）

好市多的Cheerios穀片一盒20.35盎司，兩盒組售價6.49元；網友說這價錢幾乎是其他超市的一半，非常划算。

@healthwithhunter It’s amazing that @Seven Sundays Cereal is available at Costco 👏 Stop buying Cheerios for your kids and swap it for this instead! #health ♬ original sound - HEALTH WITH HUNTER

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3. 有機貝果脆片（Organic Everything Bagel Chips）

來自Schwartz Brothers烘培坊的貝果脆片，好市多售價7.49元。一名網友說當她在逛好市多發現這款貝果脆片時，簡直不敢相近自己的眼睛，買回去當派對的開胃點心非常棒，也很適合搭配軟質起司當作點心，希望能成為好市多的常駐商品。

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4. LaCroix氣泡水（LaCroix Sparkling Water）

LaCroix氣泡水多口味24罐組在好市多只賣9.49元。有網友說他喝LaCroix氣泡水一年了，中間曾嘗試其他牌子，結果發現LaCroix還是最愛，他最喜歡萊姆和檸檬口味，家人喜歡葡萄柚口味。

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5. Vanity Fair Entertain餐巾（Vanity Fair Entertain White Paper Napkins）

只需要略高於10元的10.49元就能在好市多買到Vanity Fair Entertain餐巾，一組四包，一包60張。網友說這是很棒的晚餐餐巾，網路上賣的價錢比較貴，希望好市多可以常販售這款紙巾。

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6. Burt’s Bees幼童睡衣四件組（Burt’s Bees Kids’ 4-Piece Pajama Set）

好市多會員盛讚這款只要9.97元的睡衣，材質舒服、親膚、柔軟且透氣，而且最大尺寸做到6號。

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7. 瑞典洗碗巾（Swedish Dishcloth 12-piece Set）

這組漂亮的洗碗巾一組有12片，售價6.97元，在好市多會員間獲極大好評。一名網友說，這款洗碗巾乾的時候就像紙板，但沾水後就變成又厚又軟的擦拭布，很適合洗完碗盤、玻璃餐具和銀製餐具後使用，拿來擦櫥櫃、爐具檯面、流理台面和電器也很好用，最棒的是洗碗布乾了之後會恢復如同紙板的樣子，沒有黴點也沒有異味，碰水變濕後又可再度使用，她第一條洗碗布已經用了兩個月，至今仍完好如新。

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