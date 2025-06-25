從台灣網紅到美國大學教授 ChaCha：世界很愛框住我們 但千萬別住進去

ChaCha說，在美國兩年他終於飛出籠子，透過抽象的藝術品，傳達自己的理念，在一次次的創作過程中，彷彿藝術治療般，漸漸找回自己。示意圖，非新聞當事者。 (路透)

「你為什麼就不能跟其他人一樣？」這是我在台灣成長的20年裡，最常聽到的一句話。

不管是我的作品、報告、生活習慣或喜好，這句評論總是不斷出現，它來自家長、老師，甚至朋友。在這樣的文化中成長，導致我一直活得很壓抑，如同溫水煮青蛙。我曾經很努力適應，想要跟「大家」一樣，但我發現我可能真的很破格，因為就算我抱持著跟大家一樣的理念生活，卻還是一直被視為不一樣，非常矛盾。在台灣的我，一直活在別人眼裡，活得很辛苦、活得很累，活到最後連自己都不認識了。

在台灣準備作品集時，我去上了不同的時尚藝術課程。當老師用灰色示範，然後我用粉紅色畫的時候，老師就會不爽，她說：「同學，你怎麼換顏色了，如果是灰色，就請你用灰色。」但這份作業跟使用的顏色其實沒關係。又或是我喜歡畫大頭模特兒，老師也會立刻糾正，只能畫出跟他一樣的作品，就算我對材料、光影、線條的掌握都沒問題，老師還是不爽我有自我風格。後來的另一個老師也是，一直攻擊我的作品。老師很愛說：「你顏色用太多了，留白、留白，這邊通通都給我留白。」我可以理解他們是為我好啦，可是一味用自己的審美來框架我，卻從來不在乎我想傳達給觀眾的意涵。這些老師們就像是在烤餅乾，用一樣的模具框出每一位學生。

之後來到全美第二名的芝加哥 藝術學院（我前幾天看排名是這樣啦），這裡的服裝畫沒有標準規範，連九頭身都不教了。

教授說：「這些模板都過時了，就照著你的感受去創作吧！不要畫一件寫實的衣服，那太無聊了！我要你畫出時尚帶給你的感覺，我要的是感覺！讓顏料、讓紙張對你說話。」

在無拘無束的教育中，我才發現這裡的藝術課程跟我在台灣學的，只能說是天差地別。上課沒有規則，教授沒有限制。是真的沒有限制，教授如果想大發瘋，他完全可以大發瘋。我做的作品，教授們從來不會批評「你怎麼沒照著規則走」，反之，他們想要我打破框架。

我在學校時很崇拜一位學長，他的作品都是裝置藝術，他的雕塑作品常常含有叛逆、反體制的意象。我還記得有一次，我拿著這位學長的作品給台灣朋友們看，朋友們紛紛表示：「這是什麼鬼？」「這種破東西，我也做得出來。」結果事學長畢業四年後，他在紐約的知名藝廊solo展出，一件作品要價2萬美金。要是學長一直聽話，那他就永遠無法成為大藝術家了！

在美國兩年的，我終於飛出籠子，意外地找回自己。我透過抽象的藝術品，傳達自己的理念，在一次次的創作過程中，彷彿藝術治療般，我漸漸找回自己。我活了23年，才第一次認識自己、找到自己。最後我的狀態也反應在我的藝術品中，在研究所畢業當天，我的畢業作品及論文得到了全班第二名，也拿到獎學金。

在美國讀研究所的這兩年，我解構自己，又把自己組裝回來，最後我能驕傲的說：「我誰都不想當，做自己，才有存在的必要。」活在別人的眼裡，才是對自己的不尊重。

就算把我往地上丟，我也能立刻彈回來

我是一個愛哭鬼，從小被我爸臭罵和羞辱時，每次都會哭。接著他就會怒吼：「哭什麼哭！男生有什麼好哭的！」然後把零用錢砸在我的臉上。記得我在服兵役時，我跟鄰兵在玩彈額頭的遊戲，可是鄰兵彈的太大力了，我痛到兩行清淚落了下來，完全不知道我這樣要如何為國捐軀。我看女團選秀節目時，只要看到少女們為了夢想而奮鬥，也會默默地落淚，反而那個女生根本沒哭。

即使我超愛哭，但我到目前為止還沒為了上節目留下一滴淚，想哭卻哭不出來，第一個被淘汰是我一輩子的陰影。

從《決戰時裝伸展台》被淘汰，是一段酸甜苦辣的回憶。我在第一章提到我在研究所時，可說是意氣風發，靠著做自己的藝術作品得到獎學金。但是來到節目後，就像是現實世界狠狠賞了我一堆巴掌，啪啪啪啪，我被《腦筋急轉彎》的憂憂搶到了主控台，控制了我的腦袋好一陣子。

強烈的挫折感讓我在節目結束後，飛到密西根的大妹家躺了好幾週，盡情地狂吃垃圾食物。

我記得我可以一個人點一份12吋披薩、炸雞翅、可樂和熔岩布朗尼，然後在一個小時內，一個人把它們全部吃光光。吃完以後會因為太飽，陷入餐後昏迷（food coma），就會去小睡一下。醒來後，看個影集再來想晚上要吃什麼。有時候晚餐我會煮一大鍋日式咖哩，我妹會吃兩口，然後我就會把整鍋（約5人份）吃光光。我的體重朝TLC旅遊生活頻道的另一個節目《沉重人生》邁進。

《決戰時裝伸展台》在正式播出前，釋出各種前導影片及劇照。這時候在美國各大媒體都可以看到我的蹤影，《美麗佳人》美國版也有關於我的採訪，美國節目的宣傳真的沒在開玩笑的。當年台灣很流行「台灣之光」，所以也有台灣的新聞媒體開始報導，強調有台灣人參加這個節目，真是感到驕傲等。我當時看到這些報導，就很想挖個地洞，自己跳進去，再親手把自己埋起來。到底要有多丟臉！我真的是糗到最高點！要是被發現我一秒被淘汰，不就要笑死人。

由於不能公開節目內容，我只能強裝鎮定地接受來自親朋好友的祝賀以及媒體的稱讚。甚至有台灣時尚媒體的高層特地傳訊息祝賀我。對我來說，我寧願吃一口屎或是撫摸蟑螂3秒鐘。

面對挫折不需要勇氣，而是需要韌性。

在大妹家，我每天看Netflix，在家《甄嬛傳》馬拉松，渾渾噩噩的度日。就在某一天，我收到了來自一個我在師大很崇拜的學姐的訊息，訊息寫著：「ChaCha，我真的很為你感到驕傲，不管你在節目裡比的如何，我都覺得你很勇敢，要是我，是永遠不敢去上這種節目的。」看到訊息的我，心裡暖暖的。對啊！失敗又怎麼樣，我人生還是要繼續過啊！我突然想起我來美國的初心，除了要逃離有毒的父母，我是來這裡追求夢想的，繼續倒在沙發上吃著辣奇多的我，是沒辦法完成任何事情的，只會越來越肥。於是，我當晚逼自己打開筆電，開始寫履歷，上網看看有什麼工作機會，下定決心要回紐約。

我投了兩週履歷都沒什麼下文，畢竟紐約這麼競爭的地方，工作也不是隨便都有。於是我聯繫了之前實習的M牌，先回M牌做時薪工作，幫忙設計衣服跟做一些打雜事務。搬回紐約後，我盡量省錢，靠自己努力存活。結果住在一個超破的房子裡，地板斜到我腰痛，而且行李箱會自動滾來滾去，有一天客廳天花板還整個塌下來，外加上大漏水。（這還是一個台灣人租給我的。）

在M牌做服裝設計的工作，畫著設計稿、縫上美麗的刺繡、跟工廠吵架，這些點點滴滴，讓我對自己的能力又再次有了信心。就在這段期間，我還意外的得到了一個在紐約時裝週展現自我的機會。當時從被通知到展出，只剩下大概三週不到的時間，我結合一些之前做的衣服，完成了一系列共9套服裝。即使被淘汰，我還是成功的站上紐約時裝週。我還把大妹抓來，幫我的模特兒畫時裝週的妝。秀後，我在會場遇到一個美國男生，他說他很喜歡我的作品，在看了節目後追蹤我，然後特別來看我的系列，還跟我拍了合照。這些溫暖的力量，讓我走出失敗的深淵，也讓我再次相信自己的能力。

面對挫折，心理彈性比勇氣來得更為重要，韌性是讓你遇到挫折及失敗時，能夠重新振作起來的能力。我們活在這個世界上，不可能一路都順風順水。最重要的是，能夠在面對一次次的逆境中，再次站起來。有了這次經驗，讓我後來在面對失敗時，能更有韌性及彈性，現在的我像是一顆彈簧球一樣，誰把我往地上丟，我都要立刻彈回來給你看！

《不再裝乖，你的期待與我無關：從邊緣人到大學教授，ChaCha的勇闖美利堅》書封。(聯經出版)

（本文出自《不再裝乖，你的期待與我無關：從邊緣人到大學教授，ChaCha的勇闖美利堅》，聯經出版／ChaCha ，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）