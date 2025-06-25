美國熱到不行 依時間段設定冷氣度數才省電

熱浪來襲，美國東部多個城市飆破華氏100度高溫。圖為紐約一名行人走在炎熱街頭。(路透)

天氣炎熱，冷氣成了消暑降溫的重要幫手，但若不想在清涼一夏的同時面對恐怖的電費 帳單數字，專家有建議設定的冷氣溫度。今日美國報（USA Today）報導，專家說理想的冷氣設定溫度是華氏78度（約攝氏26度），晚上就寢時調高4度（約攝氏28度），出門不在家則可調高7度（約攝氏29度）。

環保局的能源之星計畫指出，最理想的冷氣溫度是起床後設定在78度，佛州、馬里蘭州和密蘇里州的能源公司也都建議夏天時冷氣設定在78度，這個溫度能兼顧人體的舒適和安全及能源節約；報導指出，冷氣溫度不要設定太低，能將冷氣效率最大化，不過聽從這些建議的人似乎不多，一份2024年的民意調查結果顯示，民眾偏好將冷氣設定在72度（約攝氏22度）。

能源部建議，隨著溫度在夜間降溫，建議可以將冷氣溫度調高4度；若要出門有段時間不在家，為了避免浪費能源，可以調高冷氣溫度7度。將機器調高7至10度、每日運轉8小時，一年可以在冷氣和暖氣帳單省下超過10%的金額。

其他幫助室內降溫的方法還有拉上窗簾，因為窗戶會讓熱氣流入，另外也可留意牆壁是否有會讓冷氣外洩的漏洞並堵上。還可以減少使用會產生熱氣的電器如烤箱、爐子，開冷氣時搭配使用電扇讓冷空氣得以循環，但記住不要單獨使用電扇做為降溫工具。

當局提醒，應隨時注意較容易因炎熱天氣致病的族群如幼童、長者及慢性疾病患者，若氣溫較高時人在戶外，情況允許時可以找陰涼處避暑，也可以到公共場所如購物中心、博物館、游泳池等地方短暫休息。