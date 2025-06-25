3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

三星座男性在性愛過後容易馬上變得冷淡。示意圖。（取材自pexels.com@Castorly Stock）

深度的親密行為過後，男性會進入所謂的「賢者時間」，意即處於一種身心冷靜、性慾暫時消退的狀態，這段時間，有些男性的態度會與剛才親熱時判若兩人，讓不少女性大感錯愕。日本媒體「占TV」文章指出，有三星座男性在性愛過後容易變得冷淡，分析為何他們在親密過後會讓另一半「從天堂掉回現實」。

第三名：處女座男性

處女座男性以潔癖著稱，重視身體潔淨的他，在性愛前後都極為注重衛生。對他來說，親密接觸不是激情的衝動，而是一種需要程序與規範的行為。他在性愛前可能要先來個整套的刷牙、洗澡，完事後更是馬上衝進浴室讓自己清清爽爽。盡管在過程中他技巧高超、體貼入微，但結束後他的心思便集中在清潔上，讓人感受到一種「任務完成」式的理性抽離。若處女座男能主動提出「一起洗澡吧」，或許能減少這份距離感。

第二名：牡羊座男性

牡羊座男性性格直率、行動迅速，從曖昧升溫到上床，往往毫不拖泥帶水。他在性愛時火力全開，但情慾一旦平息，他很快便轉換頻道，開始思考待會要做的事。熱情如火的過程，卻往往缺乏收尾的溫柔，會讓對方產生強烈的落差感。雖然牡羊男並非故意冷漠，但那種「我做了，我走了」的自然反應，實在難以適應。

第一名：射手座男性

射手座男性向來以自由奔放聞名，也不排斥一夜情。對他們而言，身體的交流與情感不用掛鉤，若只是為了滿足生理需求，性事結束後也自然不會留戀。除非對方在他心中具備「靈肉合一」的吸引力，否則他很可能會在完事後立刻穿好衣服下床、或是一陣呼嚕睡去。這樣的「野獸派」風格，的確如同神話中的人馬座，理性與原始衝動共存。