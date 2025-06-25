我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

紐約市長初選 葛謨：曼達尼贏了 今晚是他的夜晚

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星座男性在性愛過後容易馬上變得冷淡。示意圖。（取材自pexels.com@Castorly Stock）
三星座男性在性愛過後容易馬上變得冷淡。示意圖。（取材自pexels.com@Castorly Stock）

深度的親密行為過後，男性會進入所謂的「賢者時間」，意即處於一種身心冷靜、性慾暫時消退的狀態，這段時間，有些男性的態度會與剛才親熱時判若兩人，讓不少女性大感錯愕。日本媒體「占TV」文章指出，有三星座男性在性愛過後容易變得冷淡，分析為何他們在親密過後會讓另一半「從天堂掉回現實」。

第三名：處女座男性

處女座男性以潔癖著稱，重視身體潔淨的他，在性愛前後都極為注重衛生。對他來說，親密接觸不是激情的衝動，而是一種需要程序與規範的行為。他在性愛前可能要先來個整套的刷牙、洗澡，完事後更是馬上衝進浴室讓自己清清爽爽。盡管在過程中他技巧高超、體貼入微，但結束後他的心思便集中在清潔上，讓人感受到一種「任務完成」式的理性抽離。若處女座男能主動提出「一起洗澡吧」，或許能減少這份距離感。

第二名：牡羊座男性

牡羊座男性性格直率、行動迅速，從曖昧升溫到上床，往往毫不拖泥帶水。他在性愛時火力全開，但情慾一旦平息，他很快便轉換頻道，開始思考待會要做的事。熱情如火的過程，卻往往缺乏收尾的溫柔，會讓對方產生強烈的落差感。雖然牡羊男並非故意冷漠，但那種「我做了，我走了」的自然反應，實在難以適應。

第一名：射手座男性

射手座男性向來以自由奔放聞名，也不排斥一夜情。對他們而言，身體的交流與情感不用掛鉤，若只是為了滿足生理需求，性事結束後也自然不會留戀。除非對方在他心中具備「靈肉合一」的吸引力，否則他很可能會在完事後立刻穿好衣服下床、或是一陣呼嚕睡去。這樣的「野獸派」風格，的確如同神話中的人馬座，理性與原始衝動共存。

星座運勢

上一則

漫畫預言日本大地震 龍樹諒解釋7月5日這個日期來由

延伸閱讀

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」
性格最衝3星座 牡羊最易捲入爭執、他自負不怕得罪人

性格最衝3星座 牡羊最易捲入爭執、他自負不怕得罪人
12星座花心指數排行公開：雙子奪冠、最後一名的他最專情

12星座花心指數排行公開：雙子奪冠、最後一名的他最專情
5星座有「健康盲點」 牡羊留心腸胃、雙子易失眠

5星座有「健康盲點」 牡羊留心腸胃、雙子易失眠

熱門新聞

四星座組合是最佳伴侶。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

2025-06-22 00:00
示意圖／123RF

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

2025-06-20 18:25
「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025-06-19 20:35
四生肖從小被寵到大，人緣最好。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

2025-06-19 23:35
女子分享個人健身經驗，從激烈的有氧運動改為強度較低的肌力訓練後，讓她的減肥效果更明顯。健身示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nutrisense Inc）

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

2025-06-22 21:35
英國魔術師芮恩在賭城「Sphere」買兩杯酒，價格之貴讓他咋舌。圖為Sphere展館舉辦體育活動設計標誌。(美聯社)

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

2025-06-19 19:35

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
民主黨進步派突襲提案彈劾川普 遭壓倒性票數否決

民主黨進步派突襲提案彈劾川普 遭壓倒性票數否決