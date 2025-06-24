我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選無人過半 曼達尼43%暫領先葛謨36%

身體老是痠痛 多吃這幾種食物能緩解發炎

漫畫預言日本大地震 龍樹諒解釋7月5日這個日期來由

中央社東京25日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日本2024年1月8日能登半島地震救災情形。示意圖，非本新聞相關。(路透資料照)
圖為日本2024年1月8日能登半島地震救災情形。示意圖，非本新聞相關。(路透資料照)

香港最近前往日本的觀光客大幅減少，部分原因是相信了沒有科學根據的「預言」，認為日本7月將發生災難。被視為「預言」源頭的是漫畫家龍樹諒2021年出版的漫畫。她本月出版新作，稱當時的作品是出版社主導，也表示「那天不一定會發生大事」。

1999年出版的「我所看見的未來」因為寫出「大災難在2011年3月」，命中東日本大地震，在地震後引發關注而爆紅。飛鳥新社向龍樹諒提出要出版復刻版，加入新內容，重新編輯成「我所看見的未來完全版」在2021年出版，書腰上寫著「真正的大災難將在2025年7月到來」。

產經新聞報導，龍樹諒這個月出版了新作「天使的遺言」，雖然她沒有撤回「7月大災難」的說法，但對於「7月5日」這個具體日期調整了說法，表示「那天不一定會發生大事」。她也表示，「作品受到高度關注，證明了大家的防災意識提升」。

「我所看見的未來完全版」描繪了她在某年7月5日做的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」、「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」、「太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪大約是東日本大地震的3倍」。

後記中寫道，「如果做夢的日子就是災難實現化的日子，那麼下一次大災難將會是『2025年7月5日』」具體寫出日期。

隨著「7月5日」逼近，這本書在日本國內的銷售也隨之上升，在東京電車內還可以看到廣告。根據飛鳥新社，包含電子書在內，總銷售量已經達到106萬冊。

這本書也有中文版，在香港引發關注，加上有風水師也預言日本將發生大地震，導致訪日人數下滑。根據日本政府觀光局數據，今年5月訪日人數創下歷年新高，唯有香港下降，部分香港航空公司也決定調整，甚至取消暑假日本部分航線。

對於書中內容被廣為傳播，甚至被指影響觀光，龍樹諒透過出版社婉拒採訪，但發表聲明表示，「大家對此事高度關注，證明防災意識正在提升，我對此持正面態度」、「希望在災害發生時有所幫助，也希望能促進大家平時對防災的準備」、「我自己在外出時也特別小心，同時努力做好儲備物資等防災準備」。

她的新作「天使的遺言」封面上寫著，「『我所看見的未來』的作者，真正想傳達的故事」。在作品前言中，她表示，「我所看見的未來完全版」是在出版社的主導下出版，「也有些不是出於我的本意」。

日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」預言2025年7月5日將有大地震，近日龍...
日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」預言2025年7月5日將有大地震，近日龍樹諒自費出版的新書「天使的遺言」中，也針對對網路瘋傳的「末日預言」進行闢謠。（翻攝自文藝社官網）

針對「7月5日」這個日期，她說，「我是根據過往經驗，覺得『可能會這樣吧？』我雖然記得有說過，但當時的作業非常緊湊，可能是在匆忙中被寫進去了」，暗示是出版社編輯根據訪談內容整理的結果。

她也否認這個具體日期有意義，表示「做夢的日期」不等於「發生事情的日期」。

日本 地震

上一則

「清宿便排毒」根本騙人？ 醫揭三迷思：對減肥沒幫助

延伸閱讀

香港武術指導墜樓身亡 疑「照護癌妻」心力交瘁赴死

香港武術指導墜樓身亡 疑「照護癌妻」心力交瘁赴死
香港美妝通路莎莎曾為亞洲龍頭 1主因內地最後18店全關

香港美妝通路莎莎曾為亞洲龍頭 1主因內地最後18店全關
東京「龜戶天神社」出現1句廣東話標語 網友不淡定了

東京「龜戶天神社」出現1句廣東話標語 網友不淡定了
日本參議院選戰目標 石破茂盼取得過半席次

日本參議院選戰目標 石破茂盼取得過半席次

熱門新聞

四星座組合是最佳伴侶。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

2025-06-22 00:00
示意圖／123RF

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

2025-06-20 18:25
「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025-06-19 20:35
四生肖從小被寵到大，人緣最好。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

2025-06-19 23:35
女子分享個人健身經驗，從激烈的有氧運動改為強度較低的肌力訓練後，讓她的減肥效果更明顯。健身示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nutrisense Inc）

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

2025-06-22 21:35
英國魔術師芮恩在賭城「Sphere」買兩杯酒，價格之貴讓他咋舌。圖為Sphere展館舉辦體育活動設計標誌。(美聯社)

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

2025-06-19 19:35

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火