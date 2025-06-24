淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

清潔專家說，用檸檬就能輕鬆去除淋浴拉門上的水垢。淋浴間示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Curtis Adams）

清理浴室淋浴間拉門上的水垢是一件麻煩事，有時候使出全身力氣又搓又擦，玻璃還是蒙了一層白色霧狀汙垢，令人灰心。每日快報（Daily Express）報導，清潔專家說只要用檸檬片，就能在10分鐘內輕鬆去除淋浴間水垢，方法簡單又天然。

報導指出，淋浴間拉門或淋浴屏上的水垢主要來自富含礦物質的硬水，硬水在加熱或蒸發的情況下會產生水垢，在玻璃上形成一層白霧狀汙垢，而這些汙垢會隨著時間固化，用基本的清潔方式去除不了，變得很難清除。

英國衛浴用品店Flair Showers的清潔專家說，用一片檸檬擦拭淋浴拉門，就能輕鬆去除肥皂沫殘渣及水垢，因為檸檬中的檸檬酸可以溶解水垢中的鹼性物質和皂垢，還具有抗菌特性，可以徹底清潔。

專家說，雖然白醋也能去除水垢，但因為白醋有強烈氣味，因此很多人選擇使用檸檬，清潔完後浴室會留下檸檬的清新芳香。

使用檸檬清除淋浴間水垢的方法如下。先以檸檬片擦拭水垢，擦的時候記得邊擦邊擠出汁，釋放出越多檸檬酸，接著讓檸檬汁在淋浴屏上停留5至10分鐘，讓檸檬酸有足夠時間分解水垢和皂垢。

時間到後以溫水沖洗淋浴屏或拉門，最後用乾淨的布擦乾，淋浴屏或拉門就像新的一樣乾淨閃亮，白色霧狀汙垢通通都被洗掉，浴室還有一股檸檬清香。

若要清除頑強的水垢，可以在擦拭前先在檸檬汁內加入小蘇打粉，兩者混合後會產生很多泡泡，也有助於去除汙垢。