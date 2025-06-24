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喝原汁省時卻會傷腦傷胃 慢慢吃、好好咬還能顧記憶

記者沈能元／台北即時報導
現代生活緊湊，許多事情都講求快速，連帶吃東西這件事，很多民眾以原汁取代。時常專注營養話題的講師洪泰雄於臉書表示，咀嚼，其實是一場大腦與身體的對話，慢慢吃、好好咬還能顧好記憶與專注。示意圖。(123RF)
現代生活緊湊，許多事情都講求快速，連帶吃東西這件事，很多民眾以原汁取代。時常專注營養話題的講師洪泰雄於臉書表示，咀嚼，其實是一場大腦與身體的對話，慢慢吃、好好咬還能顧好記憶與專注。示意圖。(123RF)

現代生活緊湊，許多事情都講求快速，連帶吃東西這件事，很多人以蔬果原汁取代。時常專注營養話題的台灣講師洪泰雄於臉書表示，咀嚼，其實是一場大腦與身體的對話，咀嚼不只是為了把食物弄碎，更是人體啟動消化、吸收、能量調節、神經傳導與內分泌協調的第一道關鍵開關。

為什麼咀嚼比喝濃縮原汁重要？洪泰雄以五點說明，首先咀嚼能活化唾液，釋放出唾液澱粉酶啟動口腔酵素，預先分解碳水化合物，減輕腸胃負擔，但濃縮原汁多為液體，快速通過口腔，幾乎不與唾液充分作用。

其次，咀嚼能刺激神經傳導，包括食物的味覺、觸覺、溫度訊號，會透過三叉神經傳到大腦，讓大腦下視丘判斷「你正在吃什麼」，但未經咀嚼如喝原汁，訊號較弱，可能導致「吃不飽」的假象。

第三、咀嚼時，大腦會根據訊號逐步分泌飽食激素、降低飢餓素，調節身體的飢餓與飽足感，慢慢吃更能幫助我們感覺「飽了」，減少過量攝食。但喝原汁速度快，腦部接收不到「正在吃」的感覺，容易吃過頭。

第四、咀嚼會啟動副交感神經，促進唾液、胃酸、膽汁分泌，讓身體進入放鬆消化模式，加強吸收效率。咀嚼是一種安定神經的節奏動作，能減少腸胃不適。直接喝濃縮果汁反而可能讓消化過程被打亂，導致胃脹或腸躁。

第五、咀嚼刺激顳顎關節、顏面神經與大腦前額葉，對記憶與專注有幫助。對於兒童與銀髮族，每天有適量咀嚼可以延緩退化、強化腦部功能。

「長期喝果汁不咀嚼，會讓口腔機能逐漸退化。」洪泰雄說，每次咀嚼不只是營養的攝取，更是身體與大腦之間的智慧對話。當選擇慢慢吃、好好咬，身體就會知道你在滋養它、照顧它，整個消化系統與神經內分泌系統也會因此配合更好地運作。這，才是「吃」的真正奧義。

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