臉腫、口乾舌燥... 蛋白質攝取不足容易出現七症狀

光吃蔬果而欠缺蛋白質，身體不會健康，蛋白質是重要的宏量營養素。餐點示意圖，非新聞相關圖。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

蛋白質是重要養分，不僅練健身的人要大量攝取，人要活下去就需要蛋白質。健康專家指出沒攝取足夠蛋白質會出現肌肉流失、口腔問題等七種症狀。

「parade.com」報導，蛋白質不僅對增肌很重要，還影響大腦的運作、能量的生產乃至預防牙齦生病。醫學建議，人的每磅(0.454公斤)體重每天至少該攝取0.36克的蛋白質。

1. 增肌困難

營養學者指出，蛋白質吃不夠多，首先便是增肌有困難。盡管規律健身，體適能目標依然不見進步。蛋白質就修補、建造高強度體能活動而破裂的組織十分重要。所以，即便你健身增加強度，只要蛋白質攝取不足，身體就要花更久才能增肌。

2. 全身浮腫

蛋白質攝取嚴重不足，可以導致紅孩兒症(Kwashiorkor)，臉部浮腫。由膳食得不到足夠的蛋白質，會讓體液留在組織裡，看起來臉部蓬鬆或變圓。腫脹不僅會出現臉部，手、腿、腳及下腹都會。

3. 口腔弱化

第三便是牙齦、牙齒變弱。牙齒、牙齦要健康，涉及到的因素不光刷牙、用牙線清理而已。蛋白質對維持全身組織健康很重要，包括你口內的軟組織，也就是說，口腔內破洞、疼痛，缺少蛋白質會延誤到傷口的治療。

4. 口乾舌燥

蛋白質對製造唾液至關重要，吃不夠就會口乾舌燥。醫生指出，唾液用來刷走食物分子，中和食物帶來的酸，所以唾液不足會讓牙齒變差；長期口乾，牙蛀洞等口腔感染的風險就會增加。

5. 容易飢餓

覺得自己的胃像無底洞嗎？吃到富含蛋白質的食物，對抑制稱為饑餓肽的荷爾蒙分泌十分重要。醫學界指出，蛋白質是滿足食欲最重要的宏量營養素，攝取不足，人體就會更常釋出饑餓訊號，要求吃迅速提供能量如高碳水、高熱量、高脂的食物。

6. 指甲碎裂

人的指甲可以顯示很多健康資訊，包括是否缺乏蛋白質之類的營養素。指甲是由稱為角蛋白(keratin)的蛋白質層層組成，所以蛋白質吃不夠，指甲容易碎裂。

7. 情緒低落

蛋白質攝取不足會影響思考及感受力。飲食不時欠缺蛋白質，就沒有足夠的原料製造多巴胺，會影響心情及注意力。