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洛杉磯、長島出走潮搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

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洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

世界新聞網／輯
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受到房價飆升、遠距工作趨勢興起等因素影響，許多美國人遷往更宜居的城市居住，東南部的城市成為首選，東西岸的濱海城市則持續有居民遷出。圖為南卡Myrtle Beach街景圖。（取材自unsplash.com@High Tide Content）
受到房價飆升、遠距工作趨勢興起等因素影響，許多美國人遷往更宜居的城市居住，東南部的城市成為首選，東西岸的濱海城市則持續有居民遷出。圖為南卡Myrtle Beach街景圖。（取材自unsplash.com@High Tide Content）

受到房價飆漲、遠距工作趨勢的改變以及氣候變遷影響，不少美國人正大舉搬往新家，而受到他們青睞的新居地點也和過去不同；搬家及倉儲公司PODS的2025年搬遷趨勢報告指出，東南部成為美國人搬家的首選地，東岸和西岸的海岸城市則有居民持續遷出。

今日美國報（USA Today）報導，PODS的報告是根據他們從去年1月到今年3月的客戶搬遷紀錄統整而來。報告指出，人們開始搬離人口眾多的巨型城市，轉而搬往生活成本較低、更容易接觸戶外活動、有充滿活力的文化的更宜居的城市或城鎮。

東南部成為最受歡迎的新居選擇地，榜上前五名都由東南部的城市囊括，它們的共同特色是極易接近大自然和較能負擔的生活成本，北卡羅來納州和南卡羅來納州就包辦了其中兩名，而北卡和田納西州則稱霸前20名，兩個州共有9個城市上榜。

報告指出，最多人遷入的城市前五名中，榜首由南卡默特爾比奇（Myrtle Beach）及北卡威爾明頓（Wilmington）共同拿下，二至五名分別為佛州奧卡拉（Ocala）、北卡羅里（Raleigh）、南卡格林維爾-斯帕坦堡大都會區（Greenville-Spartanburg）及德州達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）大都會區。

至於最多人遷出的地區，加州的遷出潮仍持續，讓人意外的是一向受到青睞的佛州也榜上有名，去年沒進榜的坦帕（Tampa Bay）今年進入前20名；PODS的報告分析，生活成本的飆升和環境的風險是主要原因。

最多人遷出的城市前五名分別為加州洛杉磯、北加州舊金山灣區、佛州南部邁阿密大都會區、紐約州長島及加州聖地牙哥。

以下是完整的最多人遷出和遷入城市的前20名。

最多人遷入的城市前20名

1. 南卡默特爾比奇（Myrtle Beach）及北卡威爾明頓（Wilmington）（去年也是第一名）

2. 佛州奧卡拉（Ocala）（去年也是第二名）

3. 北卡羅里（Raleigh）

4. 南卡格林維爾-斯帕坦堡大都會區（Greenville-Spartanburg）

5. 德州達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）大都會區

6. 北卡夏洛特（Charlotte）

7. 愛達荷州博伊西（Boise）

8. 田納西州諾克斯維爾（Knoxville）

9. 田納西州納什維爾（Nashville）

10. 佛州傑克遜維爾（Jacksonville）

11. 田納西州查塔努加（Chattanooga）

12. 阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）

13. 緬因州波特蘭（Portland）

14. 田納西州約翰遜城（Johnson City）

15. 華盛頓州斯波坎（Spokane）

16. 喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）

17. 北卡格林斯伯勒（Greensboro）

18. 北卡阿什維爾（Asheville）

19. 德州聖安東尼奧（San Antonio）

20. 德拉瓦州多佛（Dover）

最多人遷出的城市前20名

1. 加州洛杉磯

2. 北加州的舊金山灣區

3. 佛州南部的邁阿密大都會區

4. 紐約州長島

5. 加州聖地牙哥

6. 新澤西州中部

7. 伊利諾州芝加哥

8. 麻薩諸塞州波士頓

9. 紐約哈德遜谷（Hudson Valley）

10. 科羅拉多州丹佛

11. 加州聖塔芭芭拉

12. 華盛頓州西雅圖

13. 加州史塔克頓-莫德斯托大都會區（Stockton-Modesto）

14. 華盛頓哥倫比亞特區

15. 康乃狄克州哈特福（Hartford）

16. 佛州坦帕

17. 加州弗雷斯諾

18. 德州奧斯丁

19. 加州貝克斯菲爾德

20. 賓州費城

加州 北卡羅來納州 大都會

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