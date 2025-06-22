「馴龍高手」蟬聯北美票房冠軍 驚悚片「28年毀滅倒數」第2名
真人版「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）穩居北美周末票房榜首，上映十天票房突破3.5億美元。
據票房統計網站BoxOfficeMojo6月22日的電影市場數據，22部影片北美周末票房（6月20日至22日）報收約1.25億美元，較前一周末減少約18%，北美周末票房連續6個統計周期保持在1億美元之上。
「馴龍高手」6月13日亮相後刷新該系列開畫票房最好成績，第二個上映周末票房雖環比下跌56.3%，仍以約3700萬美元蟬聯北美周末票房冠軍。這部奇幻冒險動作片北美票房現約1.6億美元，全球票房迅速增至3.58億美元。
「28年毀滅倒數」（28 Years Later）和「地球特派員」（Elio）等6月20日上映的多部新片亦衝入最新一期北美周末票房十強。
驚悚恐怖片「28年毀滅倒數」首映當天奪得北美單日票房冠軍，並以約3000萬美元首映周末票房摘得本期北美周末票房排行榜亞軍，成為本輪北美周末票房十強中平均票房最高的影片。該片是2002年上映的驚悚恐怖片「28天毀滅倒數」（28 Days Later）的續作，仍由奧斯卡最佳導演獎得主丹尼·博伊爾執導並聯合編劇，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分76、爛番茄新鮮度89%（210評），CinemaScore打分為B。
皮克斯動畫工作室新作「地球特派員」以約2100萬美元首映周末票房獲本期榜單季軍。這部科幻冒險動畫片由曾贏得奧斯卡最佳動畫短片獎的華裔導演石之予聯袂執導，開畫反響為IMDb評分7.1、MTC評分66、爛番茄新鮮度84%（138評），CinemaScore打分為A。
在新片衝擊下，奇幻冒險喜劇片「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）以約970萬美元周末票房從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。該片北美票房現約3.87億美元、全球票房突破9億美元，在2025年迄今北美和全球票房總排行榜上分別續居亞軍和季軍，有望趕超奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）。
此外，冒險動作片「不可能的任務：最終清算」（Mission：Impossible－The Final Reckoning），此番以約655萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。其北美票房現約1.78億美元，全球票房約5.41億美元。
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