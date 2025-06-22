「馴龍高手」蟬聯北美票房冠軍 驚悚片「28年毀滅倒數」第2名

真人版「馴龍高手」劇照。（圖／UIP提供）

真人版「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）穩居北美周末票房榜首，上映十天票房突破3.5億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月22日的電影市場數據，22部影片北美周末票房（6月20日至22日）報收約1.25億美元，較前一周末減少約18%，北美周末票房連續6個統計周期保持在1億美元之上。

「馴龍高手」6月13日亮相後刷新該系列開畫票房最好成績，第二個上映周末票房雖環比下跌56.3%，仍以約3700萬美元蟬聯北美周末票房冠軍。這部奇幻冒險動作片北美票房現約1.6億美元，全球票房迅速增至3.58億美元。

「28年毀滅倒數」劇照。（美聯社）

「28年毀滅倒數」劇照。（美聯社）

「28年毀滅倒數」（28 Years Later）和「地球特派員」（Elio）等6月20日上映的多部新片亦衝入最新一期北美周末票房十強。

驚悚恐怖片「28年毀滅倒數」首映當天奪得北美單日票房冠軍，並以約3000萬美元首映周末票房摘得本期北美周末票房排行榜亞軍，成為本輪北美周末票房十強中平均票房最高的影片。該片是2002年上映的驚悚恐怖片「28天毀滅倒數」（28 Days Later）的續作，仍由奧斯卡 最佳導演獎得主丹尼·博伊爾執導並聯合編劇，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分76、爛番茄新鮮度89%（210評），CinemaScore打分為B。

皮克斯動畫工作室新作「地球特派員」以約2100萬美元首映周末票房獲本期榜單季軍。這部科幻冒險動畫片由曾贏得奧斯卡最佳動畫短片獎的華裔 導演石之予聯袂執導，開畫反響為IMDb評分7.1、MTC評分66、爛番茄新鮮度84%（138評），CinemaScore打分為A。

在新片衝擊下，奇幻冒險喜劇片「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）以約970萬美元周末票房從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。該片北美票房現約3.87億美元、全球票房突破9億美元，在2025年迄今北美和全球票房總排行榜上分別續居亞軍和季軍，有望趕超奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）。

此外，冒險動作片「不可能的任務：最終清算」（Mission：Impossible－The Final Reckoning），此番以約655萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。其北美票房現約1.78億美元，全球票房約5.41億美元。