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河南男子長時間「蹲馬桶」玩手機 竟掉出13公分腸子

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蹲馬桶時玩手機對健康的危害不容小覷，醫生建議，不要長時間「占著茅坑不拉屎」，排便時間應控制在5至10分鐘。（美聯社）
蹲馬桶時玩手機對健康的危害不容小覷，醫生建議，不要長時間「占著茅坑不拉屎」，排便時間應控制在5至10分鐘。（美聯社）

喜歡上廁所時滑手機的人小心了，長時間「占著茅坑不拉屎」對健康的傷害不容輕忽。河南廣播電視台「大參考」報導，河南省中醫院肛腸科醫師高宗躍說，他近日接診一名33歲男性病患，他上廁所時突然感覺到劇烈疼痛、便血，不僅如此，他的腸子竟然掉出來了13公分。

高宗躍指出，這已經是三度脫肛，屬於最嚴重的一種，若不及時治療，以後可能用力咳嗽都會導致直腸脫出。

住院治療期間，高宗躍詢問其病史得知，男子習慣蹲馬桶時長時間拿著手機刷短影音，最長一蹲就2個多小時。

鄭州人民醫院普通外七科（肛腸）主任張勝威提醒，蹲馬桶時間太長會引發許多問題。首先，長期保持排便姿勢，會造成肛門充血。有研究證實，當蹲坑時間超過3分鐘，就可以導致直腸靜脈曲張淤血，從而誘發痔瘡。

此外，肛門充血還會誤導神經系統給中樞神經系統傳遞虛假排便信號，使肛門長期感到墜脹。

蹲馬桶滑手機，注意力被手機吸引還會分散排便的注意力，很容易因此導致便意遲緩，或沒了便意，導致人為引起的便秘。

不管是蹲式馬桶還是坐式馬桶，如廁時間一長也容易使血液向下流，從而導致腦部供血不足。一些原本病情控制很好的心腦血管病患者，由於在廁所長時間玩手機、看報紙，導致血壓升高、腦供血不足而誘發急性心梗、腦中風甚至猝死。

醫生建議，排便時間應控制在5至10分鐘。一般排便時間在5分鐘內算正常，老年人排便時間在10分鐘內算正常。若排便不暢，應注意個人生活作息，避免熬夜、過度勞累、暴飲暴食，並盡量在早上起床後排便，養成良好排便習慣。同時應避免進食辛辣、刺激的食物，可以多吃一些易消化、富含膳食纖維的食物。

河南 中風 鄭州

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