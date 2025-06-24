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行李箱硬殼、4輪不是最好？空服員親曝挑選3招 堅固又耐用

TVBS新聞網／編輯張森皓報導
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行李箱百百種，各式各樣材質、顏色選擇多樣；示意圖。(圖／AI生成)
行李箱百百種，各式各樣材質、顏色選擇多樣；示意圖。(圖／AI生成)

行李箱百百種，各式各樣材質、顏色選擇多樣，市面上多數人偏好「硬殼、四輪」，覺得堅固不怕壞。但在法國航空（Air France）任職16年的空服員艾蜜莉卻指出，硬殼不具彈性，反而更容易在託運過程中損壞。她也曝光空服員三招挑選行李箱，首先選「非硬殼材質」，然後選「鮮豔的顏色」，最後是選擇「兩輪」。

綜合媒體報導，艾蜜莉透露大多數民眾普遍認為「硬殼、四輪」的行李箱較穩固、耐摔，可以長期使用。但其實並非如此，硬殼不較布面或其他材質來得有彈性，當受重力撞擊時，反而更容易損壞。所以空服員的行李箱材質選擇，都偏好「布面」材質。

艾蜜莉分享除了挑選非硬殼材質的行李箱外，也可以挑選「顏色較鮮豔」的。如此便能方便在行李轉盤一眼找到自己的行李箱，不過她也提醒，怕髒的人盡量不要挑選白色行李箱。

最後則是挑選「兩輪」行李箱，四輪不較兩輪來的好用是因為，只要其中一輪損壞，就會影響整體使用體驗。過去紐約時報也提供大眾挑選行李箱的建議，盡量選擇輪子滑順、推行平穩的款式；手柄則選擇堅固的設計，讓行李箱堅固又耐用。

行李箱硬殼、4輪不是最好！空服員曝挑選3招　堅固又耐用

TVBS新聞網

紐約時報

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