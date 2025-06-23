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星巴克徵「咖啡旅人」 送你免費環遊世界還能領年薪13.6萬

TVBS新聞網／編輯游舒婷報導
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星巴克日前拋出夢幻職缺，可以環遊世界介紹咖啡文化。（路透）
星巴克日前拋出夢幻職缺，可以環遊世界介紹咖啡文化。（路透）

日前，星巴克宣布要招募兩名幸運兒，參與一個千載難逢的工作機會，這個工作不僅能環遊世界、向大家分享咖啡文化，更重要的是，這一切的行程花費都是由星巴克買單，讓不少人看了直言根本是夢幻工作。雖然該職缺的申請已經在6月14日正式截止，不過這個職缺引起熱議，不少人都希望可以在其他國家進行招募。

每日郵報報導，這項計畫開放給18歲以上、具備美國居民身份、高中學歷及有效護照者申請，其中一人將由公司內部選出，另一人則對外公開招募。兩人將以「國際咖啡影響者」身份展開旅程，透過社群內容傳遞星巴克門市背後的文化、人物與故事，展現品牌精神。官方指出，潛在目的地包含哥斯大黎加星巴克自營咖啡農場Hacienda Alsacia、米蘭星巴克甄選烘焙工坊（Reserve Roastery Milan），以及東京等地的門市。此職位為遠端工作性質，但需具備影像拍攝與社群操作能力。

如果要應徵，申請者需拍攝一支TikTok短片，並加上指定標籤 #StarbucksGlobalCoffeeCreator，上傳並附上影片連結於申請表中。星巴克表示，如果你熱愛故事、旅行與咖啡，這工作就是你的夢想職缺。「全球咖啡創作者」的年薪高達13.6萬美元，該職缺的申請已經在6月14日正式截止。

除此之外，儘管星巴克於今年2月宣布裁員逾千人，但6月卻大動作展開史上最大規模徵才行動，計劃在全美1.7萬間門市中招募多達8.5萬名新員工，以改善長時間等候問題。

執行長布萊恩・尼可（Brian Niccol）在內部會議上指出：「這是星巴克史上最大的人力資本投資，我們要重新找回屬於第三空間的連結與溫度。」他透露，平均每店人力從疫情前的23人縮減至18至19人，如今將恢復原本水準，僅直營門市就需增聘逾5萬人。星巴克股東、T. Rowe Price資產經理人表示，這項人力投入預計將讓2026財年的支出增加超過10億美元。

尼可坦言，公司過去「過度依賴設備，卻忽略了人與人之間服務的溫度」，這次全面改革，就是為了找回咖啡店最初的本質與魅力。

超夢幻職缺！星巴克徵「咖啡旅人」年薪400萬還能免費環遊世界

TVBS新聞網

星巴克 疫情 護照 Hacienda TikTok

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