炎炎夏至 台北動物園亞洲象、馬來虎泡水消暑

黑熊「黑輪」在水池避暑玩水的樣子看起來很愜意。（圖／台北市立動物園提供）

21日是24節氣的夏至，天氣晴朗，台北市立動物園正值10天休園歲修期間，工作人員忙著維護環境，保育員們則為動物消暑做各種準備，整理動物活動場內的水池、瀑布、草地、遮蔭等設施，已經有許多動物們開始在水池裡戲水。

熱帶雨林區的亞洲象「友信」和「友愷」最近經常到水池中玩水，甚至側躺全身潛入水中，連潛水專用的「呼吸管」象鼻也一起泡在水中，和遊客平常會看到亞洲象在陸上玩耍的形象大不相同。

亞洲象「友信」邀「友愷」下水，他們還會一起躺在水裡避暑。（圖／台北市立動物園提供）

園方透露，亞洲象戲水同時，除了會用鼻子接瀑布的水來喝或用瀑布水流沖背當起「SPA水療」，趴在水池裡時，也不忘用鼻子一把捲起池邊的植物當點心吃，泡完水後，還會熟練地把沙土灑到背上防曬。

同樣喜歡泡水消暑的馬來虎「Shima」，有時會半身泡在水中，將頭靠在岩石上趴著休息，或將全身泡在水裡只露出頭部。園方說，如果觀察馬來虎時，發現牠身上多了綠色條紋或點點，那八成就是牠才剛從水裡上岸，順便將池子裡的浮萍給沾在身上了。

馬來虎「Shima」也會泡水消暑，如果看到牠身上有浮萍就知道剛從水池上岸。（圖／台北市立動物園提供）

台灣動物區的亞洲黑熊「黑輪」最近也天天造訪水池，坐在水中放鬆休息。動物園打趣地分享，自在的模樣若是開園後被遊客觀察到，說不定又會被遊客當作話題，開玩笑地說是工讀生才有的模樣。

熱帶雨林穿山甲館外的馬來貘們，有著相對較大的活動水域，馬來貘「貘莉」、「莉姆路」時不時的就下水游來游去，在兩個地面活動區域穿梭來去。園方觀察，在相對涼爽的早上或午後，常有機會看到馬來貘母子潛水，牠們有時還會相互依偎靠在水邊，眼花一點就會不小心把牠們看成水裡的大石頭。

熱帶雨林穿山甲館外的馬來貘們會穿梭水池，在活動場的兩個島上移動。（圖／台北市立動物園提供）

動物園表示，動物們會運用生理構造或行為來調節體溫，當天氣熱時，大象擺動布滿微血管扇子般的耳朵，就是大象散熱的秘訣之一，牠們靈活的鼻子將水或泥巴、泥沙噴在身上也是降溫和防曬的妙方。

園方說，照顧園區動物的保育員們，為此必須依據每個動物的習性，提供讓動物能調節自身溫度以適應環境溫度的材料或環境，例如降溫用的水池、瀑布、噴霧、遮蔽小屋、防曬網等。