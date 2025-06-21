加州和德州怎麼選？華人親身對比四大面向：生活成本差距最大

美國各州的居住條件不同，華人網友以油價顯示德州和加州物價差距。加油站示意圖，非新聞當事者。(路透資料照)

「德州 好還是加州 好？」這場關於美國兩大州份生活優劣的辯論，在華人移民圈中從未停歇。小紅書華人博主「娜伊的加州日記」近日發布影片，分享自己從德州搬至加州後的真實體驗，從生活成本、氣候、華人社群與就業機會四大面向，提供一手對比觀察，引發網友熱烈回響。

娜伊指出，兩地最大差距在於生活成本。以日常消費而言，加州如Costco（好市多）等連鎖超市商品價格普遍略高，尤其油價明顯懸殊，德州加滿一箱油約20美元，加州則高達50美元。此外，房租與房價更是懸殊。她舉例，在爾灣租一間1000平方英尺公寓需3400美元，而休士頓僅需1700美元；同樣條件的學區好、交通便利、2000平方英尺房屋，加州需170～200萬美元，德州僅40～55萬美元。

儘管加州平均時薪略高，但娜伊強調：「這樣的薪資差距並不足以彌補生活開支，尤其是房價。」她補充，稅前收入相同，德州因無州稅，到手錢更多。

對於偏好戶外活動的家庭來說，加州的氣候與自然環境無疑是加分項。娜伊表示，家人喜歡海邊、公園與playground，加州四季宜人、空氣清爽，比德州漫長悶熱的夏季更宜居。她也提及在德州經常經歷手機過熱、導航失效的極端高溫情況。

人文環境方面，加州華人佔比高達4.1%，社區成熟、華人超市、銀行、診所資源齊全，生活便利度高；相比之下，德州僅約1%。娜伊指出，若更依賴中文服務與華人文化，加州生活會更「絲滑」。但若重視地廣人稀與「美式體驗」，德州或許更適合。

娜伊亦以「Chinese」為關鍵詞，在Indeed上搜尋加州爾灣與德州休士頓凱蒂（Katy）方圓15英里的職缺，前者顯示超過300個，後者僅50餘個，顯示加州華人圈就業市場活絡程度遠高於德州。不過她也提醒，就業競爭激烈、生活節奏快亦是代價。

貼文引發網友熱議，不少人認同博主提供的數據與分析具參考價值。留言中「有錢加州，沒錢德州」成為最常見的歸納。有網友稱德州治安差、氣候嚴峻、房產稅高；亦有支持德州者指出當地「生活壓力小、空間大」。一名網友更補充：「去德州就是圖房子便宜，但孩子要讀書還是加州更好。」也有理性觀點強調應根據個人需求決定，留言「每個州有各自優劣，最重要是知道自己要什麼。」

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