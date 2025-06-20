我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國下議院通過「協助死亡法案」 為歷史性修法鋪路

噴霧還是誘餌好？華人分享消滅蟻鼠蟲省錢妙招

夏至後熬出頭 4生肖升職加薪接連實現

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著夏至到來，有4生肖運勢開始逐步好轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Antoni Shkraba Studio）
隨著夏至到來，有4生肖運勢開始逐步好轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Antoni Shkraba Studio）

節氣「夏至」來臨，北半球迎來高溫熱浪，轉眼間，2025年即將邁入下半年，對許多人來說是一個全新的機會。「搜狐」命理頻道解析．上半年或許經歷了各種波折與挑戰，然而隨著夏至到來，有4生肖運勢開始逐步好轉，他們的職場生涯和財運似乎有了翻天覆地的變化，接連獲得升職加薪的好消息。

生肖鼠

生肖鼠的人以機智聰明著稱，他們的適應能力能在職場上如魚得水。今年以來，鼠年出生的人可能會感到工作中的壓力與挑戰，但夏至之後，他們的好運開始顯現，並懂得調整自己的工作策略，在團隊中也展現了更強的領導能力，因此升職加薪的機會不斷向他們靠近。這個下半年，生肖鼠的人要善用這股東風，繼續拓展自己的職涯發展空間。

生肖龍

屬龍的人向來有著不凡的雄心壯志，他們的奮鬥精神無與倫比。在過去幾個月裡，可能因為種種原因，生肖龍的人在職場上有所停滯。然而夏至之後，他們本就強大的事業運開始直線上升，因爆發領導能力和創新思維而受到老闆和同事的一致好評，升官機會隨之而來，伴隨豐厚的薪資回報。在這個下半年，生肖龍的人只需保持努力和熱情，成功將會如期而至。

生肖蛇

生肖蛇的人常以冷靜與深思熟慮著稱。在職場中，他們擅長分析問題，並制定合適的策略。在上半年的波動中，屬蛇的人可能會陷入迷茫，但從夏至開始，他們會發現到自己的努力和累積終於得到了回報，透過穩紮穩打的方式在事業得到提升，財富也在不斷累積中。結合自身的專業能力，屬蛇的人更容易獲得業界認可，接連獲得加薪的機會。

生肖猴

生肖猴的人靈活多變，他們在職場中往往能夠抓住機遇，實現自我價值。雖然在過去的一段時間裡，生肖猴可能面臨一些困難和挑戰，但夏至後運勢開始逆轉，他們在工作中展現的創造力和洞察力能在競爭激烈的市場中脫穎而出，隨著公司業務擴展，生肖猴的人也因此迎來了升職加薪的良機。這個下半年，對他們來說，是個充滿希望與發展的關鍵時期。

生肖運勢

上一則

都說深蹲好該做幾組才有用？ 這點很多人做錯

延伸閱讀

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
做人不小氣、賺錢大機遇 4生肖格局大是吸金傳奇

做人不小氣、賺錢大機遇 4生肖格局大是吸金傳奇
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

熱門新聞

汽車專家表示，定時做好幾項必要的汽車保養，車子可以開十幾年都沒問題。汽車保養示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

2025-06-13 21:35
澳洲消費者團體CHOICE在12日公布市售20款防曬用品實測調查，高達80%未達到標榜SPF防護力。(取材自CHOICE官網)

澳調查曝80%知名防曬用品未達標 防曬係數僅這4牌過關

2025-06-12 00:50
四星座天生好命，如同手捧「金飯碗」般幸福過一生。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

2025-06-13 22:45
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

2025-06-11 21:35
主廚說中午和晚上6點去超市，買到最新鮮烤雞的機會最大。超市購物示意圖，和本新聞無關。 (路透)

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

2025-06-15 07:35
4生肖本月運勢爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AlphaTradeZone）

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

2025-06-14 23:00

超人氣

更多 >
退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤