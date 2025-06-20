戶頭放很多現金也不對？6個無意識習慣阻礙你累積財富

財務專家說有些行為或習慣會讓人在不知不覺中流失財富。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

說到建立財富，很多人想到的是賺錢和存錢，忽略了「不要損失財產」也很重要，很多人會在不知不覺的情況下流失財富，這比想像中更容易發生。GOBankingRates報導採訪了多位財務專家，他們分享人們在日常生活中所犯的會導致財富損失的6項錯誤，有些甚至是在人們沒有意識到的情況下發生。

1. 未監控支出

若只有嚴格地制定預算卻沒有監控日常開銷，就是在損失財富。全球匯款顧問公司InternationalMoneyTransfer.com的資深編輯基貝爾（Steven Kibbel）說，很多人錯估自己的支出或沒有留意自己的消費模式，這些「漏洞」會阻礙想累積財富的努力，他建議透過監控開支和制訂嚴謹的預算來減少浪費性的支出及增加存款。

2. 手握太多現金

即便會有利息，存款戶頭也不應放太多現金，因為長遠來看，這其實是金錢損失。個人理財顧問公司Ametrine Wealth的創辦人亞當斯（Carla Adams）說，存款戶頭放太多現金，不只錯過以投資累積財富的大好機會，還讓現金因通貨膨脹而隨著時間推移而貶值，每個人的確應該為緊急狀況預留一筆現金作為應急資金，但長時間的投資應該把錢投入股票或債券。

亞當斯說，投資股市看似有一定風險，特別是若你投資的是個股，但若投資在指數基金，可以預期平均一年的投資回報率約10%。短期的市場波動有時可能很大，但從長遠的儲蓄來看，承擔的風險終將獲得回報，若投資的是全股票的投資組合，資金大約每七年就會翻一倍。

3. 每個月信用卡帳單只支付最低還款額度

亞當斯說，應努力支付全額信用卡帳單，只繳最低額度讓人損失大筆金錢，因為信用卡的循環利率 可達20%甚至更高，若每個月都不繳清，最終將支付高額利息，這也會影響自己的信用評分，申請貸款 如房貸、車貸時獲得的利率較高。

4. 耗時等待投資

亞當斯說，她常聽到人們，特別是年輕人提到各種等待投資的藉口，但她認為沒有任何理由推遲投資。隨著收入增加，人們跟著提高生活消費和水準，若今天無法存下任何一毛錢，未來就算越賺愈多也存不了。

亞當斯說，了解所謂的「利滾利」的複利回報很重要，即使現在每個月只能存下一點錢投資，等到真的要用這筆錢時，這中間的數十年時間這筆錢將呈指數級增加。

5. 支付證券共同基金的高額費用

退休資金規劃軟體WealthTrace的特許金融分析師凱里（Doug Carey）說，太多人都犯了一個重大錯誤，就是為指數股票型基金或共同基金支付高額費用，這個錯誤會隨著時間的推移摧毀他們的財富。許多投資者根本不知道他們正在為基金支付費用，因為這筆費用是直接從基金收益中扣除；有些投資者認為低於1%的費用沒有太大影響，但隨著時間推移，可能會有巨大變化。

6. 不向金融專業人士諮詢

向如投資顧問等財務專家諮詢需要費用，但這是筆值得投資的開銷，若捨不得花這筆錢，長遠來看恐怕會損失金錢。

財務顧問網站Play Louder創辦人迪山托（Joe DiSanto）說，當一個人為了累積財富非常努力也怕損失金錢時，很容易草率的決定。好的財務顧問可以讓客戶避免做出會傷害財富的情緒化決定。第三方可以做為意見提供者，在市場動盪時期幫助客戶避免陷入困境。